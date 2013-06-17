البرادعي ينضم للمثقفين ويطالب بانتخابات رئاسية مبكرة

يوما بعد يوم يكتسب اعتصام وزارة الثقافة دعما وتأييدا من المثقفين والسياسيين، حيث انضم رئيس حزب الدستور الدكتور محمد البرادعي إلى المعتصمين، وعقد اجتماعا مفتوحا مع المثقفين والفنانين المعتصمين فى الوزارة أكد فيه أن النظام الحالي لا يعرف معنى الحرية والإبداع، وأن هوية مصر معروفة منذ سبعة آلاف عام.

وقال البرادعي إن الفن والثقافة والإبداع هي قلب الإنسان، وعندما نأخذ من الإنسان قلبه وعقله نقتل المجتمع، وهذا ما نراه في مجتمع ظالم مستبد.

وتطرق الحديث إلى الأوضاع السياسية وأبرزها إعلانه عدم نيته الترشح لرئاسة الجمهورية، حتى وإن أجريت انتخابات رئاسية مبكرة، كما طالب الرئيس مرسي بتقديم استقالته، وحث على ضرورة الاتفاق على مرشح واحد للثورة.

وفى سياق متصل، عقدت اللجان المختلفة للمجلس الأعلى للثقافة اجتماعا طارئا بحضور نخبة من الكتاب والفنانين وأصدرت بيانا أعلنت فيه عدم اعترافها بوزير الثقافة وبأي قرارات يصدرها، وطالبت فى البيان أن يكون المجلس الأعلى للثقافة هيئة ثقافية مستقلة ينتخب المثقفون أعضاءها وتنتدب لإدارة الشؤون الثقافية.

وعن ذلك، صرح الشاعر سيد حجاب، بأن المثقفين يقفون صفا واحدا لمواجهة ما أسماها الهجمة الظلامية التي يشنها التنظيم الفاشي.

وبدوره قال الأديب يوسف القعيد، إن الاعتداء الذي وقع من جانب أنصار التيار الإسلامي على المعتصمين عزز لدينا ضرورة رحيل الدكتور محمد مرسي عن هرم السلطة.

ولعل القضية الأخطر كما يراها المثقفون فى محاولة أخونة وزارة الثقافة هي السيطرة على دار الكتب والوثائق القومية لما فيها من وثائق وخرائط تمس الأمن القومي، وناشدوا القوات المسلحة حماية هذه الوثائق.

ويعتصم الآلاف من المناهضين لوزير الثقافة الجديد الدكتور علاء عبد العزيز، الذي أطاح بكبار المسؤولين في الوزارة وعلى رأسهم الدكتورة إيناس عبد الدايم رئيسة دار الأوبرا بحجة محاربة الفساد.