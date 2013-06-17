المحافظون الجدد يؤدون اليمين أمام الرئيس محمد مرسي

وأدى المحافظون المصريون الجدد اليمين القانونية أمام الرئيس محمد مرسي بقصر الاتحادية ظهرالاثنين 17 يونيو/حزيران، وتضمنت الحركة تغيير المحافظين في الإسكندرية وبورسعيد والإسماعيلية ومطروح والفيوم وبني سويف وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والبحيرة والقليوبية والمنوفية والدقهلية.

وكان الرئيس المصري محمد مرسي أصدر قراراً جمهورياً، مساء الأحد 16 يونيو/حزيران، بتعيين 17 محافظاً، وتشمل الحركة 7 محافظين من الإخوان، وواحداً من الجماعة الإسلامية هو محافظ الأقصر الجديد، المهندس عادل أسعد محمد الخياط، القيادي بحزب البناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، بحسب ما ذكرت صحف مصرية.

واجه قرار الدكتور محمد مرسي بتعيين محافظين جدد، بعضهم ينتمي لجماعة الإخوان، انتقادات في الشارع المصري الذي وجد فيه سعيا إلى "أخونة" أجهزة الدولة بإسناد مناصب لمؤيدي وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين، الأمر الذي أثار ردود فعل غاضبة قبل نحو أسبوعين من مظاهرات حاشدة يخطط لها معارضو مرسي للضغط من أجل انتخابات رئاسية مبكرة.

ردود فعل

وفي سياق ردود الفعل، قال الإعلامي باسم يوسف، مقدم برنامج "البرنامج" الساخر على محطة "cbc" الفضائية، في حسابه على «تويتر» مساء الأحد: "محافظ الأقصر من الجماعة الإسلامية، طب نلحقلنا صنمين من هناك"، نقلاً عن صحيفة "المصري اليوم".

وفيما يتعلق بردود فعل المحافظين الجدد صرّح المستشار ماهر بيبرس، محافظ الإسكندرية الجديد، بأنه سيقابل كل المتظاهرين والمحتجين ويتحاور معهم ويتعرف إلى ملاحظاتهم وانتقاداتهم والتعامل معها بشكل جدي، مؤكدًا أنه لن يتجاهل أي ناشط أو مواطن.

وأضاف في تصريحات لصحيفة "الوطن": أنه بمجرد وصوله لمقر عمله سيضع خطة وخريطة لكل المشكلات التي تعاني منها المحافظة للعمل على حلها، مشيراً إلى أنه لا يعرف بعد حجم المشكلات التي تعانى منها ولكنه سيعمل على حلها بمعاونة أهل المحافظة.

في حين أكد علاء البحار، الصحافي بجريدة الحرية والعدالة التابعة لجماعة الإخوان المسلمين، خلال حديثٍ لقناة "العربية"، أن "حركة تغيير المحافظين جاءت متأخرة، وأن المعترضين تظاهروا على أساس أيديولوجي، فهم رافضون لتولي أي قيادي إخواني منصب بالدولة".

كما تظاهر العشرات من أعضاء الحركات الثورية بمحافظة المنوفية، مساء الأحد، أمام ديوان عام محافظة المنوفية بشبين الكوم، بعد ساعات من تعيين المهندس أحمد شعراوي، القيادي الإخواني، محافظاً للمنوفية، مؤكدين رفضهم للقرار وأنهم سيمنعونه من دخول ديوان المحافظة.

وردد المتظاهرون هتافات ضد الرئيس محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين، منها: "إرحل يا مرسي"، و"يسقط يسقط حكم المرشد"، و"يوم 30 العصر هنهد عليه القصر"، و"مش هنخاف مش هنطاطي إحنا كرهنا الصوت الواطي".

المحافظون الجدد

1. السيد المستشار/ ماهر محمد الظاهر بيبرس - محافظاً للإسكندرية.

2. السيد/ طارق مهدي عبدالتواب - محافظاً للبحر الأحمر.

3. السيد المهندس/ حسن رفاعي حسين الحاوي - محافظاً للإسماعيلية.

4. السيد/ بدر طنطاوي بدر الغندور- محافظاً لمرسى مطروح.

5. السيد/محمود محمد أحمد خليفة - محافظاً للوادي الجديد.

6. السيد/ سماح محمد أحمد قنديل - محافظاً لبورسعيد.

7. السيد/ إسماعيل حسن عطية الله حسن - محافظاً لأسوان.

8. السيد/ طارق فتح الله خضر - محافظاً لدمياط.

9. السيد المهندس/ عادل أسعد محمد الخياط - محافظاً للأقصر.

10. السيد الدكتور/ صلاح محمد أحمد عبدالمجيد - محافظاً لقنا.

11. السيد الدكتور/ عادل عبدالمنعم أحمد حسن - محافظاً لبني سويف.

12. السيد الدكتور/ صبحي عطية أحمد يونس - محافظاً للدقهلية.

13. السيد المهندس/ أحمد شعراوي عبدالله محمد - محافظاً للمنوفية.

14. السيد الدكتور/ حسام أبو بكر الصديق الشحات أبوالعز - محافظاً للقليوبية.

15. السيد الدكتور/ أحمد محمد أحمد البيلي - محافظاً للغربية.

16. السيد المهندس/ أسامة محمد إبراهيم سليمان - محافظاً للبحيرة.

17. السيد المهندس/ جابر عبدالسلام عطية إبراهيم- محافظاً للفيوم.