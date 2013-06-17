ضباط شرطة بمصر يرفضون تأمين مقار الإخوان

قال ضباط شرطة مصريون أمس لـصحيفة "الشرق الأوسط" إنهم أبلغوا قادتهم رفضهم تأمين مقار جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي لها الرئيس محمد مرسي، في وقت تسود فيه حالة من الغضب في أوساطهم ضد النظام الحاكم.

وأظهرت مقاطع مصوّرة لاجتماع الجمعية العمومية لنادي الشرطة عشرات الضباط وهم يهتفون "يسقط يسقط حكم المرشد"، عقب نحو أسبوع من هتافات مماثلة خلال جنازة ضابط يعتقد أنه قُتل على يد متشددين إسلاميين في سيناء.

وصرّح ضابط برتبة رائد في العمليات بأن "هناك رفضاً كاملاً في أوساط ضباط الشرطة لتأمين مقارّ جماعة الإخوان.. وحدث أكثر من مرة أن رفض الضباط القيام بمهام التأمين كان آخرها قبل أيام حينما رفض ضابط بقسم شرطة المقطم (جنوب القاهرة) تأمين المركز العام للجماعة في المقطم وانسحب بجنوده إلى المعسكر".

وتحشد قوى ثورية في مصر لمظاهرات في ميادين البلاد نهاية الشهر الحالي للضغط على الرئيس مرسي لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة. ودشن نشطاء قبل أكثر من شهر حملة "تمرد" للتوقيع على استمارات لسحب الثقة من الرئيس قالوا إنها بلغت نحو 15 مليون توقيع.

وتابع الرائد، الذي طلب عدم تعريفه، أن "هناك إجماعاً في أوساط الضباط على ضرورة البقاء على الحياد خلال مظاهرات 30 يونيو، ولن نكون مع طرف ضد آخر، وهناك تعليمات واضحة من قيادتنا بذلك".

وأكد ضابط آخر برتبة رائد أيضاً أن اللواء أشرف عبدالله، مساعد وزير الداخلية لشؤون الأمن المركزي "لا يزال يقف بقوة مع ضباطه، ويدعم موقفهم من البقاء على الحياد وحماية المنشآت العامة". وتابع: "إن حدثت اشتباكات بين المتظاهرين وأنصار الإخوان لدينا تعليمات واضحة بالفصل بينهما.. وإن أطلقنا قنبلة غاز تجاه طرف سنضرب أخرى تجاه الطرف الآخر".

ويقول نشطاء معارضون إن الشرطة لم تكن على الحياد خلال مظاهرات جرت في الذكرى الثانية لـ"ثورة 25 يناير". وفرقت الشرطة بالقوة مظاهرات خرجت ضد الرئيس أمام قصر الاتحادية الرئاسي وأمام المركز الرئيسي لجماعة الإخوان المسلمين في المقطم خلال العام الحالي أيضاً.

وسبق أن قال وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم قبل نحو أسبوع إن الشرطة لن تستخدم العنف ضد المتظاهرين السلميين، وإنها لن توجد في محيط المظاهرات، مشدداً على أن قواته لن تؤمّن مقار الأحزاب.

وقالت مصادر شرطية أمس إن "هناك ضغوطاً على اللواء إبراهيم لحماية مقارّ الإخوان، لكن هناك تخوفات من غضب الضباط الصغار، وهو ما قد يدفع الأمور للخروج عن السيطرة".

وأشارت المصادر ذاتها، التي طلبت أيضاً عدم تعريفها لحساسية مناصبها، إلى أن "الضغوط من القيادة السياسية متواصلة، لكن حتى الآن هناك توافق على بقاء الشرطة على الحياد.. لكن الصورة سوف تتضح أكثر كلما اقتربنا من يوم 30 يونيو".