"الحرية والعدالة" يتبرأ من تصريحات العريان ضد الإمارات

قال الدكتور محمد سعد الكتاتني، رئيس حزب الحرية والعدالة، إن التصريحات التي أدلى بها الدكتور عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، رئيس الكتلة البرلمانية للحزب بمجلس الشورى، بشأن الإمارات "لا تعبر عن وجهة نظر الحزب وموقفه الرسمي".

وأعلن الكتاتني في بيان على صفحته الرسمية على فيسبوك تبرُّؤ حزب "الحرية والعدالة" من تصريحات العريان التي هاجم فيها دولة الامارات العربية المتحدة.

وكان د. عصام العريان قد شنّ هجوماً عنيفاً على دولة الإمارات بسبب المعتقلين المصريين هناك، وطالب السفير علي العشيرى، مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين بالخارج والهجرة، بضرورة إرسال رسائل إلى الإمارات بأن "صبر المصريين نفد، وأن سلوكهم مشين، ويجب أن يصل إليهم أن مصر لن تتوجع لأنهم صمدوا 60 عاماً بلا توجع".

ويأتي هذا البيان بعد أن تسببت تصريحات العريان بشأن الإمارات في حرج سياسي للرئاسة المصرية، وهو تقليد يعتبر جديداً في سياسة حزب الحرية والعدالة، حيث لم يصدر الحزب أو جماعة الاخوان المسلمين بياناً مثل هذا في تصريحات سابقة لقيادات إخوانية هاجمت فيها دولة الامارات.

وقال الكتاتني في بيانه إن "ما نُشر من تصريحات للعريان بشأن دولة الإمارات الشقيقة خلال اجتماع لجنة الشؤون العربية بمجلس الشورى لا يعبر عن رأي الحزب وموقفه الرسمي".

وقال د. حسين إبراهيم، أمين عام حزب الحرية والعدالة، لـ"العربية نت" إنه "نظراً لحساسية الموقف اكتفينا ببيان رئيس الحزب لتوضيح الموقف الرسمي للحزب بشأن العلاقة مع دولة الإمارات الشقيقة، ولم نوجه لوماً أو توبيخاً لعصام العريان، ولن نعلق بأكثر من هذا لأن كثرة التصريحات والتعليقات قد تزيد من سوء التفاهم".

وكان د. عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، قال خلال اجتماع لجنة الشؤون العربية بمجلس الشورى، أمس الاثنين بحسب صحيفة "المصري اليوم ": "واهم من يتوقع حدوث شيء في 30 يونيو، يجب أن يفهموا (الإمارات) جيداً أن سندهم الوحيد هو مصر، وأن تسونامي القادم سيكون من إيران وباكستان وليس من مصر".