مصر ودروس التجربة الأردوغانية

ربما تكون الصدفة وحدها هي التي قادت إلي تزامن ما حدث وما يحدث في تركيا من أحداث واضطرابات شعبية ضد حكومة حزب العدالة والتنمية برئاسة رجب طيب أردوغان

وما تعيشه مصر وما تنتظره من أحداث لا يعلم مداها إلا الله مع مجيء يوم30 يونيو الجاري موعد انطلاق موجة جديدة من الحراك الثوري المصري ضد حكم حزب الحرية والعدالة والرئيس محمد مرسي, لكن الصدفة لم تكن أبدا صانعة للتاريخ, فالتاريخ هو من صنع إرادات الشعوب, والأكيد قبل هذا كله وبعده هناك إرادة الله سبحانه وتعالي ومشيئته كي نستخلص الدروس والعبر علنا نصحح الأخطاء ونهتدي إلي سواء السبيل.



مبررات انتفاضة الشعب التركي ضد الرجل النبيل هكذا وما زلت أراه رجب طيب أردوغان لا تقارن أبدا بما لدي الشعب المصري من مبررات تطالب بإنهاء حكم الرئيس محمد مرسي والدعوة إلي انتخابات رئاسية مبكرة قبل موعدها, وهي بالمناسبة, ليست بدعة أو كفرا كما يروج البعض, قياسا علي ما يحدث من إجراء انتخابات برلمانية مبكرة في معظم الدول الديمقراطية عندما تعجز البرلمانات عن أداء دورها المطلوب وتفشل في التفاعل بالإيجابية المطلوبة مع السلطة التنفيذية( رئيس الجمهورية أو الحكومة).



فقد استطاع رجب طيب أردوغان وحزبه( العدالة والتنمية) أن ينسج, وعلي مدي عشر سنوات فقط, قصة نجاح حقيقية استطاع خلالها أن يدير, وبإحكام شديد, دفة الحكم بقدر عال من التوازن في كل شئ وعلي الأخص توازن الهوية( بين ما هو إسلامي وما هو علماني).



فأردوغان وقادة حزبه حريصون علي وصف أنفسهم بأنهم ديمقراطيون محافظون, وينفون بشدة وصفهم بأنهم حزب إسلامي حرصا علي عدم استفزاز مشاعر الأتراك الآخرين ممن يؤمنون بالعهد الأتاتوركي ويرون بلادهم جزءا من أوروبا, ويحرصون علي التمسك بمبادئ العلمانية والديمقراطية والحريات التي تجذرت في مفاهيم الحياة الاجتماعية التركية . إدراك أردوغان وحزبه بخصوصية التكوين الاجتماعي للشعب التركي وتعدد الأعراق والأديان والطوائف جعلتهم حريصين, كل الحرص علي احترام هذه التعددية دون قيود, والسعي بوعي لتحقيق الاندماج الوطني بين كل هذه المكونات من أجل بناء تركيا حديثة وقوية ضمن مشروع وطني أوسع للتعايش المشترك, وتوسيع دائرة ثقافة التعايش المشترك علي كافة المستويات, باعتبارها الآلية الأفضل والأهم لتحقيق الاندماج والتماسك الوطني, دون إقصاء أو استعلاء أو هيمنة لأي طرف من الأطراف.



محصلة هذا كله كان نجاح أردوغان في تحقيق قدر عال من الرضا الوطني, هذا الرضا هو المعيار الأهم للحكم علي جدارة أو عدم جدارة من يحكمون وهو أهم مرتكزات ما يعرف بالحكم الصالح أو الحكم الرشيد خصوصا وأن هذا الرضا جاء مقترنا بتحقيق نجاحات ملموسة في إدارة الاقتصاد والإنتاج داخليا, وفي حل معظم مشاكل تركيا مع جوارها الإقليمي, وقدرتها علي فرض نفسها كقوة إقليمية شرق أوسطية لها اعتبارها واحترامها, خصوصا بعد أن نجحت في أن تكون عضوا في مجموعة الدول الـ20 العالمية التي تضم أقوي وأهم اقتصاديات في العالم.



فعلي مدي عشر سنوات انتقل معدل دخل الفرد السنوي في تركيا من ثلاثة آلاف دولار إلي11 ألف دولار هذا العام, هذا معناه أن مستوي معيشة الفرد تحسن بأكثر من ثلاث مرات في ظرف عقد من الزمن. وزاد الناتج المحلي من200 مليار دولار في السنة قبل عشر سنوات إلي900 مليار دولار هذا العام, وتحولت تركيا من دولة زراعية إلي دولة صناعية زراعية ومنتجة للخدمات, وتحولت من دولة مديونة للبنك الدولي بـ23 مليار دولار إلي دولة بلا ديون بلإلي دولة تساعد الدول الفقيرة بنحو3.5 مليار دولار سنويا.



كل هذا لم يشفع لأردوغان تفرده في السنوات الأخيرة بإدارة البلاد دون مشاركة من جانب القوي السياسية الأخري. فتفوق حزب العدالة والتنمية في الانتخابات التشريعية أغراه بالتفرد بالحكم دون أي مشاركة أو اعتبار لأي من الأحزاب السياسية الأخري, خصوصا بعد أن استبعد كلا من الجيش والمحكمة العليا نهائيا كأطراف مشاركة في العملية السياسية, وعاما بعد عام أخذ حزب العدالة والتنمية في الانجراف نحو الممارسات السلبية للأحزاب السلطوية, وفرض أفكارا وأراء لا تراعي احترام التعددية علي نحو ما كان هذا الحزب يحرص في سنوات حكمه الأولي.



انجراف أردوغان وحزبه نحو هذا التحول من الديمقراطية إلي السلطوية لم يكن له من مبرر غير أكذوبة ما يسمي بـ ديمقراطية الصناديق علي أساس أن الفوز بأغلبية الانتخابات من خلال صناديق الاقتراع يعطي للفائز الحق في أن يفعل ما يشاء دون مراقبة أو مشاركة شعبية, وأن يمارس الاستبداد دون رقابة انتظارا لموعد جديد لانتخابات جديدة.



لم يقبل الشعب التركي بهذه الديمقراطية, وخرج ليعرب عن حقه في أن يرفض وأن يغير الحاكم وقتما يشاء إذا فشل في أن يحصل علي الرضا أو الحد الأدني من الرضا علي حكمه. وما حدث وما يحدث من حراك شعبي ضد أردوغان في ميدان تقسيم بأسطنبول ليس مجرد رفض قرار حكومة أردوغان تغيير معالم هذا الميدان التاريخي الذي يعد رمزا لحكم أتاتورك ولكنه رفض لاستبداد ديمقراطية الصناديق وإعلاء حق الشعب في أن يشارك في القرار, وأن يغير الحاكم وأن تكون كلمة الإرادة الشعبية هي الأجدر بالاحترام.



لم يشفع لأردوغان كل ما حققه من إنجازات ونجاحات وتفوق في كل المجالات فما بالنا بمن لم يستطع أن يحقق أي نوع من الإنجازات, ومن كان الفشل هو حصاد أدائه في كل المجالات: في الداخل( الوفاق الوطني- الأمن- الاقتصاد) وفي الخارج( الخضوع للإملاءات الأمريكية, والحفاظ علي التنسيق الأمني مع إسرائيل, والعجز عن حماية الأمن المائي المصري مع إثيوبيا ودول إفريقيا, وأخيرا التورط في إذكاء نار حرب طائفية مذهبية مدمرة في سوريا إرضاء لشركائه من الأحزاب الجهادية والتكفيرية).



من حق الشعب المصري أن يطالب بالتغيير وأن يفرض نفسه شريكا دائما في صنع القرار, وأن يرفض دكتاتورية ديمقراطية الصناديق, وأن يطالب بانتخابات رئاسية مبكرة باعتبارها حقا ديمقراطيا خالصا للشعب, شرط الحفاظ علي سلمية التظاهر, ورفض العنف وإدانته, والحيلولة دون أي تورط في أي ممارسات إقصائية أو تكفيرية.

*نقلاً عن "الأهرام" المصرية.

