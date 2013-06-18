وزير إثيوبي: مصر لم تعد تملك حق الطعن على بناء السد

أكد وزير الإعلام الإثيوبي بركات سيمون أن مصر لم تعد تملك حق الطعن على بناء "سد النهضة"، وأن بلاده لم تعد تستطيع الانتظار لحاجتها الملحة لتوليد الكهرباء التي يزداد الطلب عليها بنسبه 30% سنوياً.

وأضاف سيمون، خلال مقابلة خاصة أجراها معه الزميل سعد الدين حسن في أديس أبابا، أن السد مبادرة إثيوبية تكمن أهميتها في تقديم الخدمات للمواطنين الذين يطالبون بالكهرباء في الريف، مشيراً إلى أنه رغم وجود مناطق خالية من الكهرباء في مصر إلا أن الوضع في إثيوبيا أشد سوءاً.

وجدد سيمون تأكيده على أن بناء السد لن يمنع تدفق المياه بصورة دائمة، مشيراً إلى أن مصر والسودان تهولان الأمر.

وأكد على أن بلاده أخذت في الاعتبار مصالح ومخاوف الدول التي تقع على ضفاف نهر النيل.

وشدد سيمون على أن بناء السد بدأ في عهد الرئيس المصري السابق حسني مبارك واستمر أثناء ثورة 25 يناير، مشيراً إلى أن المشروع لم يتزامن مع وقت تعاني فيه مصر الصعاب.