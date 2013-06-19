استمرار الاحتجاج على تعيين شعراوي محافظاً للمنوفية

تزايدت أعداد المتظاهرين أمام ديوان عام محافظة المنوفية احتجاجاً على تعيين المهندس أحمد شعراوى، رئيس لجنة الأخوات بجماعة الإخوان المسلمين محافظا للمنوفية، مؤكدين أنهم لن يسمحوا للمحافظ المحسوب على الإخوان بدخول مبنى الديوان العام للمحافظة ولا مباشرة عمله من داخل الديوان.

ووفق صحيفة "اليوم السابع" عززت قوات الأمن من تواجدها حول مبنى الديوان العام برئاسة الرائد محمد أبو العزم رئيس مباحث قسم شبين الكوم لحماية المبنى وخوفا من حدوث أي مصادمات بعد أنباء عن قدوم أعضاء الجماعة لفض الاعتصام.

وفي الوقت نفسه، قام عدد من المتظاهرين بأداء صلاة المغرب أمام الديوان العام وتوافدت سيارات من القرى المجاورة لمدينة شبين الكوم على متنها العديد من الشباب والرجال والسيدات حاملين لافتات مكتوب عليها يسقط يسقط حكم المرشد - يسقط محمد مرسي - المنوفية محافظة حرة لن تسقط تحت حكم الإخوان.