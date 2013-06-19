الإمارات تحيل للمحكمة 30 متهماً بتشكيل فرع للإخوان

أحالت النيابة العامة في الإمارات 30 متهماً مصرياً وإماراتياً إلى المحكمة الاتحادية العليا، الأربعاء، وفق وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

وصرح المحامي العام لنيابة أمن الدولة أحمد راشد الضنحاني بأن قرار إحالة المتهمين للنيابة جاء بعد أن أظهرت التحقيقات أن بعضهم أنشأ وأسس وأدار في البلاد فرعاً لتنظيم ذي صفة دولية هو "فرع للتنظيم الدولي للإخوان المسلمين" دون ترخيص.

وأضاف الضنحاني أن المتهمين حصلوا على دعم مالي من التنظيم السري الذي سعى للاستيلاء على الحكم في الدولة والذي تم ضبط ومحاكمة أعضائه في قضية "التنظيم السري".

وكانت السلطات الأمنية في الإمارات أعلنت إلقاء القبض على خلية إرهابية تابعة لتنظيم "القاعدة"، وتضم 7 أشخاص من جنسيات عربية.

وصرح مصدر مسؤول آنذاك أن الخلية كانت تخطط للقيام بأعمال تمس أمن الوطن وسلامة مواطنيه والمقيمين على أراضيه.