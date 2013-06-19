صفوت حجازي: ليس من حق المعارضة إسقاط مرسي لأنه منتخب

كشف الدكتور صفوت حجازي، الداعية الإسلامي، أمين عام رابطة علماء أهل السنة بمصر، عن دعمه للرئيس محمد مرسي خلال تظاهرات 30 يونيو الجاري، رافضاً العنف أو إراقة الدماء، وقال: "المعارضة ليس من حقها إسقاط الرئيس لأنه رئيس شرعي منتخب، ويخبطوا دماغهم في الحائط".

وقال في برنامج "الحدث المصري" على "العربية الحدث"، مساء الثلاثاء "لن يستطيع أحد المساس بشرعية مرسي حتى لو نزل الجيش"، محذرا من غضب الإسلاميين.

وأوضح أنه كان يدعم الرئيس محمد مرسي من قبل فوزه بمنصب الرئاسة ومن قبله دعم من يتبنى المشروع الإسلامي، مشدداً على أنه لا يقبل أفكار وأيديولوجيات المعارضة، لكن بدون تكفيرهم.



ونفى حجازي ما نشر بأحد المواقع الإخبارية حول عقد اجتماع للتنظيم العالمي للإخوان بمنزله حضره قادة من حماس، وقال إنه كذب واضح.

وأضاف أنه يرحب بقرارات حماس ويدعمها، وأن هدفه هو تحقيق الخلافة الإسلامية بمصر لأنها هي القاطرة التي تقود العالم الإسلامي.



وفي الشأن السوري رأى حجازي أن تدخل حزب الله اللبناني في الأزمة السورية أدى لإحداث نوع من الطائفية الأيديولوجية، وأنهم احتلوا منطقة القصير بسوريا باتفاق مع بشار الأسد، واصفاً إياه بـ"الخائن".

وأكد حجازي، أنهم دعموا الثورة السورية عسكرياً بعد تدخل إيران وحزب الله ومد النظام بالسلاح، محذراً من أنه إذا لم يرتدع حزب الله سيرسلوا 20 ألف مقاتل لتحرير منطقة القصير.