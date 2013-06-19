قنديل: حركة المحافظين صدرت بقرار من الرئيس مرسي

قال رئيس الوزراء المصري الدكتور هشام قنديل إن حركة المحافظين الأخيرة هي بقرار من الرئيس محمد مرسي وواجبة النفاذ، وإن من يعترضون عليها يجب أن يسلكوا الطرق السلمية ولا يعقل أن يتم منع المحافظين من دخول أماكن عملهم أو إغلاق أبواب المحافظات بالجنازير.

جاء ذلك ردا على سؤال بشأن حركة المحافظين الأخيرة والاعتراضات عليها في مؤتمر صحافي عقده رئيس الوزراء ووزير التخطيط والاستثمار برئاسة الجمهورية بشأن خطة تنمية سيناء عقب اجتماع مجلس الوزراء المصغر برئاسة الرئيس مرسي.

وقال قنديل إنه بالنسبة للاعتراضات على محافظ الأقصر الجديد واستقالة وزير السياحة على خلفية تعيينه، فإن الاستقالة التي تقدم بها وزير السياحة هشام زعزوع لم يتم قبولها وإنه حضر اجتماع مجلس الوزراء اليوم.

وردًا على تأثير تعيين المحافظ الجديد المنتمي للجماعة الإسلامية على حركة السياحة بالأقصر، قال قنديل إن الحكومة حريصة كل الحرص على السياحة وستنفذ كل الإجراءات اللازمة لحماية السياحة.

يذكر أن عددا من المحتجين قد تجمهروا أمام مقر محافظة الأقصر اليوم لمنع المحافظ الجديد عادل الخياط من دخول مكتبه.