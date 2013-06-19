محافظ الأقصر يسمي الآثار أصناماً بعد أيام من تولي منصبه

ما زالت تداعيات حركة المحافظين الجدد، التي قام بها الرئيس المصري د. محمد مرسي منذ أيام، تلقي بظلالها على المشهد في مصر، حيث أثارت إجابة محافظ الأقصر الجديد، عادل أسعد الخياط، عن سؤال وجهته له إعلامية مصرية بشأن تصريحات منسوبة للخياط عن أن الآثار أصنام ويجب تغطيتها، لأن الأصنام حرام، ردود فعل واسعة في الشارع المصري.

وكان الخياط أجاب الإعلامية، ريم الماجد خلال برنامج "بلدنا بالمصري"، بعد سؤالها عن التصريحات المنسوبة له قائلاً: "لم أذكر شيئاً عن هذه الأصنام"، الأمر الذي أثار سخرية الإعلامية التي ابتسمت قائلة: "هو حضرتك قلت أصنام ولا أنا سمعت غلط؟"، وهنا رد المحافظ المنتمي للجماعة الإسلامية، قائلاً: "ما حضرتك اللي بتقولي".

وعلى صعيد متصل، تجمهر المحتجون والمتظاهرون أمام مبنى محافظة الأقصر لمنع دخول المهندس عادل الخياط محافظ الأقصر.

وأشعل المحتجون النيران أمام مبنى المحافظة قبل ساعات من وصول المحافظ إلى مكتبه، وتصاعدت أعمدة الدخان أمام المحافظة في الوقت الذي تجمّع فيه أعضاء الجماعات الإسلامية في ساحة أبو الحجاج لاستقبال المهندس عادل الخياط، محافظ الأقصر لتمكينه من دخول مكتبه.