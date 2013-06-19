"تمرد" و"6 أبريل" يواصلان الاستعداد لمظاهرات 30 يونيو

تواصل حركتا "تمرد" و"6 أبريل" الاستعداد للمظاهرات المرتقبة ضد الرئيس المصري، محمد مرسي، والمقررة في 30 يونيو/حزيران، بحسب ما ذكرت صحيفة "اليوم السابع" المصرية، الأربعاء 19 يونيو/حزيران.

وفي هذا السياق، تجتمع حركة "تمرد"، السبت القادم، مع أطبائها لتنسيق عمل المستشفيات الميدانية أثناء المظاهرات وما بعدها.

ومن جانبها، أكدت حركة شباب "6 أبريل" على التزام الطرق السلمية اللاعنفية التى أبهرت العالم أجمع بثورة 25 يناير العظيمة، كما أدانت شتى أعمال العنف والتخريب باسم الثورة، ودعت الجميع للهدوء وإعلاء مصلحة الوطن فوق كل المصالح الشخصية والسياسية الضيقة، حقنا لدماء المصريين وحفاظاً على مقدرات الوطن.

وأضاف البيان، الذي نشرته الحركة عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، "أن غياب القصاص العادل الذي وعد به الرئيس المنتخب من المجرمين الحقيقيين في كل الجرائم ضد الثورة وعدم تحقيق أهداف الثورة التى قامت من أجلها، بل والالتفاف عليها، والعمل على إقصاء المعارضين واتهامهم بما ليس فيهم، أدت بالبعض من الشباب إلى أن يحيد عن الطرق السلمية واللجوء للعنف الذي نتفهمه جيدا، ولكن نرفضه في كل الأحوال ونناشدهم بالعودة إلى مبادئ الثورة وروحها السلمية".

وأكد البيان على حتمية الحوار باشتراك كل الأطراف المعنية، للحفاظ على الوطن، والتزام الجميع بنتائجه، مع وجود أجندة وآليات واضحة لذلك.