تأجيل قضية "أرض الطيارين" إلى 20 أكتوبر للمرافعة

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة اليوم الخميس، تأجيل القضية المعروفة إعلامياً بقضية "أرض الطيارين" والمتهم فيها الفريق أحمد شفيق، رئيس الوزراء الأسبق والمرشح الخاسر لرئاسة الجمهورية"، وهو متواجد خارج البلاد، واللواء طيار نبيل شكري، رئيس جمعية الطيارين، ومحمد رضا صقر ومحمد رؤوف حلمي، ومحمد جمال فخر الإسلام، أعضاء جمعية الطيارين وعلاء وجمارك مبارك نجلا الرئيس السابق "محبوسين"، وذلك لاتهامهم بالتربح وتسهيل الاستيلاء على المال العام والإضرار العمدي به.

جاء ذلك بعد تنحي عضو الدائرة اليسار وندب مستشار جديد وهو محيي الدين عتريس، قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة بجلسة 20 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وصدر القرار برئاسة المستشار محمد عامر جادو، وبعضوية المستشارين علي النمر ومحمد خير الله وبسكرتارية محمد جبر ومحمد عوض.

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة اليوم الخميس، تأجيل القضية المعروفة إعلامياً بقضية "أرض الطيارين" والمتهم فيها الفريق أحمد شفيق، رئيس الوزراء الأسبق والمرشح الخاسر لرئاسة الجمهورية"، وهو متواجد خارج البلاد، واللواء طيار نبيل شكري، رئيس جمعية الطيارين، ومحمد رضا صقر ومحمد رؤوف حلمي، ومحمد جمال فخر الإسلام، أعضاء جمعية الطيارين وعلاء وجمارك مبارك نجلا الرئيس السابق "محبوسين"، وذلك لاتهامهم بالتربح وتسهيل الاستيلاء على المال العام والإضرار العمدي به.

جاء ذلك بعد تنحي عضو الدائرة اليسار وندب مستشار جديد وهو محيي الدين عتريس، قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة بجلسة 20 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وصدر القرار برئاسة المستشار محمد عامر جادو، وبعضوية المستشارين علي النمر ومحمد خير الله وبسكرتارية محمد جبر ومحمد عوض.