حبس نجل أحمد فتحي سرور بتهمة الكسب غير المشروع

أمر المستشار مدحت عبدالفتاح، رئيس هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع، بحبس الدكتور طارق أحمد فتحي سرور، نجل الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق، لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات التي تجري معه في قضية اتهامه بتحقيق كسب غير مشروع، نقلاً عن صحيفة "الشروق" المصرية، الخميس 20 يونيو/حزيران.

وقام المستشار عبدالفتاح خلال التحقيقات، الخميس، بمواجهة طارق فتحي سرور بارتكاب جرائم تزوير في إقرارات ذمته المالية، وإقراراته الضريبية لإخفائه تحقيقه لكسب غير مشروع، وإخفاء أموال كان قد تحصل عليها نتيجة استغلاله نفوذ والده كرئيس لمجلس الشعب السابق.

وبدأت التحقيقات مع طارق سرور عقب استدعائه، الأربعاء، وتواصلت لمدة 12 ساعة، تم خلالها مواجهته بتحريات الأجهزة الرقابية ومباحث الأموال العامة التي تبين منها استغلال نفوذ والده في الحصول على شقق وفلل وأرصدة بنكية بغير وجه حق، مما أدى لتضخم ثروته، بحسب مواقع إلكترونية مصرية.

ومن جانبه، قدم طارق سرور المستندات الدالة على مشروعية بعض ثروته، إلا أنه لم يتمكن من تدبير مشروعية باقي الثروة.

وقامت مأمورية من الشرطة المصرية بترحيل المتهم إلى سجن طرة.