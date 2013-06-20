طعن 4 قيادات إخوانية في احتجاجات ضد محافظين مصريين

طعن محتجون 4 أعضاء قياديين في جماعة الإخوان المسلمين في مدينة المنصورة المصرية عاصمة محافظة الدقهلية، بحسب مصدر طبي وشهود عيان، نقلاً عن قناة "العربية"، الخميس 20 يونيو/حزيران.

وقال المصدر، الأربعاء، إن القياديين تعرضوا للهجوم بعد زيارتهم إلى مقر المحافظة للتضامن مع المحافظ صبحي عطية، الذي يرفض مئات من الناشطين تعيينه، حيث قضى الليل في مكتبه بعد أن فرض الناشطون حصاراً للمبنى.

وتشهد محافظات مصرية احتجاجات ضد تعيين محافظين جدد من أعضاء جماعة الإخوان التي ينتمي إليها الرئيس المصري محمد مرسي.

هذا وتتواصل الاحتجاجات في بعض المحافظات المصرية اعتراضاً على تعيين عدد من المحافظين الإسلاميين، فيما تشهد البلاد حالة احتقان قبل أيام من تظاهرات 30 يونيو/حزيران التي تسعى للإطاحة بحكم مرسي.