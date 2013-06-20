محكمة استئناف القاهرة تنظر الطعن في إخلاء سبيل مبارك

تنظر محكمة استئناف القاهرة، الخميس 20 يونيو/حزيران، الطعن المقدم من النيابة العامة على قرار محكمة الجنح المستأنفة بإخلاء سبيل الرئيس السابق حسني مبارك على ذمة التحقيقات في قضية اتهامه بالكسب غير المشروع.

وتطلب النيابة العامة في استئنافها استمرار حبس مبارك احتياطياً على ذمة التحقيقات وإلغاء قرار إخلاء سبيله.

كما تصدر محكمة جنايات جنوب القاهرة حكمها في قضية الكسب غير المشروع المعروفة بـ"أرض الطيارين"، والمتهم فيها نجلا الرئيس السابق علاء وجمال، إضافة إلى أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق، وعدد من مسؤولي النظام السابق، لاتهامهم بالتربح وتسهيل الاستيلاء على المال العام والإضرار العمد به.