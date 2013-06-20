مصدر عسكري: نلتزم بالشرعية إلا إذا خالفت إرادة الشعب

أكد مصدر عسكري مصري لقناة "العربية" أن القوات المسلحة لا تقبل الضغوط أو التدخل في شؤونها الداخلية من أي أطراف خارجية بذريعة الديمقراطية.

وقال المصدر إن قرار القوات المسلحة للدفاع عن مقدرات الوطن وتطلعات الشعب المصري نابع من مبادئ عملها الوطني، وإنها تلتزم في ذلك بمعايير الشرعية إلا في تعارضها مع إرادة الشعب ورؤيته نحو التغيير والإصلاح.

وكانت السفيرة الأميركية، آن باترسون، طالبت في ندوة بعدم تدخل الجيش وإبعاده عن العملية السياسية، حيث قالت "الجيش المصري له علاقات جيدة مع الإدارة الأميركية، وكان على قدر المسؤولية في مرحلة ما بعد الثورة، ولكنه تعرض لكثير من الإهانة، وهو ما خلق حالة من الخوف، ورغبة في ألا يضعوا أنفسهم أي الجيش في نفس الموقف مرة أخرى، ولا نوافق تماماً على الحكم العسكري، ومصر يجب أن تكون دولة مدنية".