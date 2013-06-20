الجنايات تؤيد إخلاء سبيل مبارك في "الكسب غير المشروع"

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، الدائرة (15) برئاسة المستشار شعبان الشامي، الخميس، رفض الطعن المقدم من النيابة على قرار إخلاء سبيل حسني مبارك، الرئيس السابق، على ذمة التحقيقات في قضية اتهامه بالكسب غير المشروع، وأيدت المحكمة القرار الصادر بإخلاء سبيله.

ووفق صحيفة "المصري اليوم"، استمعت المحكمة خلال الجلسة إلى مرافعة النيابة، ومرافعة فريد الديب، محامي الرئيس السابق.

وانتدبت محكمة الاستئناف الدائرة (15) بمحكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، لنظر طعن النيابة العامة على قرار إخلاء سبيل الرئيس السابق، حسني مبارك، في قضية الكسب غير المشروع بعد تنحي محكمة جنايات القاهرة عن نظر القضية، لاستشعارها الحرج.

وقال مصدر قضائي إن "هيئة الدائرة الجديدة انتقلت إلى مقر انعقاد الجلسة بأكاديمية الشرطة، ظهر الخميس، لنظر الطعن".

وتنحت محكمة جنايات شمال القاهرة، الخميس، عن نظر طعن النيابة على قرار إخلاء سبيل الرئيس السابق حسني مبارك، في قضية الكسب غير المشروع، لاستشعارها الحرج، وقررت المحكمة إحالة الطعن إلى محكمة الاستئناف، لتحديد دائرة أخرى لنظره.

ومن جانبه، أكد المستشار هشام القرموطي، المحامي العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا، أنه لن يتم إخلاء سبيل الرئيس السابق، بالرغم من تأييد محكمة جنايات القاهرة لإخلاء سبيله في قضية الكسب غير المشروع ورفض استئناف النيابة العامة، وذلك لكونه محبوسا على ذمة قضية قصور الرئاسة.

وأضاف القرموطي، في تصريحات صحفية، أن قرار النيابة بحبس مبارك لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات في قضية قصور الرئاسة، قد بدأ تنفيذه الثلاثاء الماضي، فور انتهاء حبس المتهم في قضية الكسب غير المشروع.





