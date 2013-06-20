"تمرد" الفيوم: الإخوان يتعاملون مع المعارضة وكأنهم يهود

قال منسق حركة "تمرد" بالفيوم محمد شعبان، إن المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين يعتدون على مسيرات حملة "تمرد" في الفيوم منذ الأحد الماضي.

وأضاف خلال حديثه لبرنامج "الحدث المصري" عبر "العربية الحدث"، مساء الأربعاء، إن لفظ الفلول يطلق على أي معارض لسياسة جماعة الإخوان المسلمين، منوهاً بأن أهالي الفيوم قاموا بضرب المنتمين لجماعة الإخوان بمركز إطسا بسبب زيارة محمد البلتاجي اليوم.

وأوضح، أن مناوشات وقعت اليوم بالفيوم بين مؤيدين ومعارضين للرئيس محمد مرسي بالفيوم انتهت باشتباكات عنيفة بينهما، مشيراً إلى أن جماعة الإخوان المسلمين يتعاملون مع المعارضة وكأنهم "يهود"، على حد وصفه.

وتابع "نحن نرفع كارت أحمر وبالونة سوداء للنظام كإشارة للعام المنقضي منذ تولي الرئيس مرسي للرئاسة، وكل المحاولات التي يتم افتعالها تهدف إلى إبعادنا عن التركيز والتجهيز لفعاليات 30 يونيو الجاري، والإخوان بيكفرونا".

وأكد شعبان أنهم يعملون على توعية المواطنين بضرورة سلمية مظاهرات 30 يونيو، مشدداً أنه "إذا كان الرئيس فاشلاً فمن المنطقي أن يُعين محافظاً فاشلاً مثله".