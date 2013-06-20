"مقاتلون من أجل مصر": الأمن والسلام المصري مهدد

قال العميد خالد عكاشة، المتحدث الإعلامي لحركة "مقاتلون من أجل مصر"، إن الأمن والسلام المصري مهدد بشكل كبير موضحاً في حديثه لبرنامج "الحدث المصري" عبر "العربية الحدث" إن الحركة سياسية معارضة بعيدة عن العنف أو القتال.

وأكد عكاشة أن المقاتلين القدامى يرون أن هناك حالة من الاستخفاف من جانب النظام الحاكم مع ملف سيناء خلال العام الأول للرئيس محمد مرسي، واصفاً إدارة الملف خلال الفترة الماضية بالخاطئة ومن يديرها بـ"الهواة".

وأشار إلى أن تظاهرات 30 يونيو مماثلة لما حدث في 25 يناير، مشدداً على أن الحركة بعيدة عن الخلاف السياسي أو الحزبي، وأنهم يتناولون فقط القضايا القومية التي تشغل الشعب المصري كملف سيناء وملف المياه.

وتابع: "سنشارك في تظاهرات 30 يونيو، ونتبنى الدعوات السلمية، للمطالبة بانسحاب النظام الحاكم من المشهد وترك الإدارة لأهلها".