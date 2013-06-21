البشير: سد النهضة سيحقق فوائد ومنافع عديدة للسودان

قال الرئيس السوداني، عمر البشير، إن سد النهضة الإثيوبي سيحقق فوائد ومنافع عديدة للسودان، موضحاً أن الجانب الإثيوبي تشاور مع السودان ومصر حول قيام السد للتعرف على السلبيات والإيجابيات المحيطة به .

جاء ذلك في خطاب البشير اليوم الجمعة في فاتحة أعمال اجتماع مجلس الشورى القومي لحزب المؤتمر الوطني الحاكم في دورة انعقاده السابعة .

وأكد الرئيس السوداني على ضرورة الاستمرار في الحوار والتشاور حول تأثير السد الإثيوبي على السودان ومصر .

وانتقد البشير اتفاقيات حوض النيل السابقة باعتبار أن الجهات التي وقفت وراءها مشبوهة، بما فيها البنك الدولي على حد تعبيره، وفيما يخص المخاوف حول التصميم الهندسي لسد النهضة واحتمال انهياره أكد الرئيس البشير أن الجانب الإثيوبي سيكون أكثر حرصا على التأكد من سلامة المشروع، لأنه ضخم واستراتيجي بالنسبة للشعب الإثيوبي.

وفى منحى آخر جدد البشير اتهاماته لدولة الجنوب بدعم قوات الجبهة الثورية، رافضاً مطالبات دولة الجنوب بتقديم أدلة ومستندات على حقيقة الدعم مشيرا إلى أنهم كحكومة من يحدد ذلك ولن يسمحوا بمرور برميل نفط واحد إلى ميناء التصدير إلا بعد التأكد من إيقاف الدعم والالتزام بتنفيذ جميع الاتفاقات الموقعة بينهما .