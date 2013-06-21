الرئاسة المصرية تنشر كتاباً عن "إنجازات" مرسي خلال عام

قامت رئاسة الجمهورية المصرية بإعداد كتاب بعنوان "عام من الرئاسة المصرية ــ خطوات وتحديات"، وذلك من واقع المعلومات والبيانات، التي تلقتها من بعض الوزارات حول عدد من القطاعات والملفات التي تعاملت معها أجهزة الدولة الحكومية على مدار العام الماضي، وتحديداً منذ تولي الرئيس محمد مرسي مقاليد الحكم في 29 يونيو/حزيران 2012.

ويشمل الكتاب استعراضاً لبعض المشكلات والخطوات التي تم اتخاذ الإجراءات نحوها حتى الآن، والجهود المبذولة من أجل استكمال الخطوات المتبقية، كما تحدثت عن الإنجازات التي حققتها مؤسسة الرئاسة خلال عام هي فترة تولي الرئيس حتى الآن.

لقد تناول الكتاب خمسة ملفات رئيسية، وهي الأمن ومكافحة الجريمة، الكهرباء، العدالة الاجتماعية، التحول الديمقراطي، والعلاقات الخارجية، وذلك كمرحلة أولى.

كما تناول الكتاب 365 يوماً من الشائعات والأخبار الكاذبة ضد الرئاسة، جمعت فيه كل الأخبار والشائعات التي صدرت عن الرئاسة والرئيس مرسي منذ توليه رئاسة البلاد، وعرضت الرئاسة خلال هذه الملفات جميع الانتقادات التي وجهت للرئيس على أنها شائعات وأكاذيب.