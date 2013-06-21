جوبا تؤجل التوقيع على اتفاق "عنتيبي" لتنظيم مياه النيل

أجلت جوبا توقيعها على الاتفاقية الإطارية المعروفة باتفاقية "عنتيبي" إلى موعد لم يتم تحديده بعد، وذلك لوجود مشاكل قانونية لديهم، بحسب ما أكدت مصادر مشاركة في اجتماع مجلس وزراء مياه حوض النيل، الذي عقد الخميس 20 يونيو/حزيران، في جنوب السودان لصحيفة "اليوم السابع".

من جانبه، قال أيمن الجمال، سفير مصر لدى جوبا، في تصريح للتلفزيون المصري، إن دولة جنوب السودان، والتي تسلمت رئاسة مبادرة حوض النيل، لم تعلن توقيعها على الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل "عنتيبي" من عدمه، كما أنه لم يتم مناقشة موضوع "سد النهضة" الإثيوبي خلال الاجتماع الوزاري.

وأضاف أن الجانبين المصري والإثيوبي لم يناقشا على هامش الاجتماع أزمة "سد النهضة"، مشيراً إلى أن هناك إجماعاً على أن المشاورات التي عقدت مؤخراً بين القاهرة وأديس أبابا كانت خطوة إيجابية وتعد بداية لعقد مشاورات فى وقت لاحق تعمل على إنهاء الأزمة بين الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا.

وكانت أعمال الاجتماع الوزاري العادي لمبادرة حوض النيل قد بدأت صباح الخميس، حيث تسلم جنوب السودان الرئاسة الدورية للمبادرة بحضور الدكتور برنابا ميريال بنجامين، المتحدث باسم حكومة جنوب السودان وزير الإعلام والبث الإذاعي نائباً عن رئيس جنوب السودان سيلفاكير ميارديت، ووزير الموارد المائية والري بول مايوم، ووزراء وممثلين عن دول حوض النيل والجهات الدولية المانحة.

وقد أدى إعلان إثيوبيا البدء في تنفيذ مشروع "سد النهضة" إلى حدوث أزمة سياسية مؤخراً بين القاهرة وأديس أبابا وصل إلى حد التلميح بإمكانية قيام مصر بعمل عسكري ضد السد الإثيوبي، إلا أن أديس أبابا تصر على المضي قدماً في تنفيذ المشروع.