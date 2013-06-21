نادي ضباط الشرطة يجدد عدم التزامه بتأمين أي مقرات حزبية

أصدر مجلس إدارة النادي العام لضباط الشرطة، الخميس، بياناً عقب اجتماع طارئ مساء الأربعاء الموافق 19 يونيو/حزيران بمقر النادي العام بمدينة نصر لمتابعة تنفيذ قرارات الجمعية العمومية التي عقدت في 15 من الشهر الجاري والوقوف على آخر المستجدات والتطورات على الساحة الداخلية خاصة في ظل استمرار نزيف الدماء لأبناء الشرطة المصرية.

وجاء في البيان تأكيد على حيادية الجهاز الأمني واضطلاع الشرطة بتأمين المواطنين المتظاهرين السلميين وعدم تأمين أي منشآت حزبية والتصدي بكل قوة وحزم لأي معتد, سواء على المواطنين أو المنشآت الهامة والشرطية، "لم ولن يرهبنا زيادة حالات التعدي على رجال الشرطة من المجرمين والخارجين على القانون خاصة خلال الأيام الماضية وآخرها (مقتل الملازم محمد ياسر حسنى ـ من قوة مديرية أمن القليوبية وإصابة ملازم أول/ مصطفى سمير ـ بمديرية أمن السويس والرائد/ محمد السيد عماد ـ بمديرية أمن بورسعيد وأن محاولات تخويف رجال الشرطة لن تثنينا عن تأمين الوطن".

وأهاب البيان الصادر عن نادي ضباط الشرطة، المواطنين في ضوء المعلومات المتعلقة بسرقة عدد من سيارات الشرطة واحتمال استخدامها في أعمال عدائية ضد المواطنين وذلك في محاولة للوقيعة بين الشعب والشرطة، وأن يكون لدى الشعب الفطنة واليقين بأن جهاز الشرطة لم ولن يعتدي على أي تجمعات جماهيرية مسالمة والحفاظ على أمن واستقرار مصر.

ولفت نادي الشرطة في بيانه إلى تكثيف الجهود للكشف عن جريمة خطف الضباط, خاصة بعد التوصل إلى بداية خيوط حقيقية عن مصير زملائنا وإخواننا وسوف نتابع الملف بكل قوة مع الجهات المعنية ولن يهدأ لنا بال حتى نصل إلى نهاية الخيط ومعرفة مصير الضباط.

وطالب نادي ضباط الشرطة في بيانه جميع الضباط والأفراد بشدة اليقظة وضبط النفس والحفاظ على أنفسهم والقوات المسؤولين عنها فهناك المتربصون بنا والذين يسعون إلى إسقاط مصر من خلال إسقاط جهاز الشرطة الوطني.

وجاء في نهاية البيان "ختاماً ندعو كافة ضباط مصر للحفاظ على مكتسبات جمعنا الأول ووحدة صفنا ونعاهدكم بالصدق والشفافية وبذل المزيد من الجهد لتحقيق كافة مطالبنا المشروعة، كما نطالب شعب مصر العظيم أن يضع يده في أيدينا الممدودة إلية ويدعمنا في سبيل حفظ أمن ومقدرات هذا الوطن، وسيبقى شعارنا الشرطة في خدمة الشعب".