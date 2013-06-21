نساء يتسلقن سيارة مرسي اعتراضاً على سياسته

اخترقت مسيرة نسائية، ظهر الجمعة، موكب الرئيس محمد مرسى، بالتجمع الخامس، قبل نزوله من منزله، وصعدت الدكتورة كريمة الحفناوي، القيادية بجبهة الإنقاذ الوطني، وإحدى أمهات الشهداء، فوق سيارة الرئاسة، ورددن هتافات مناهضة للرئيس محمد مرسى وحكم الإخوان المسلمين، رافعين الكروت الحمراء.

وجدير بالذكر أن قوات الأمن والحرس الخاص بالرئاسة لم يمنعوا المتظاهرات من استيقاف الموكب، والصعود فوق السيارة، ولكن كما يظهر في آخر مقطع الفيديو التي أوردته "صحيفة اليوم السابع" استجابت المتظاهرات لطلب حرس الرئيس ونزلن من على سطح سيارة الرئيس.

يأتي ذلك في الوقت الذي يتجمع فيه الإسلاميون في باحة مسجد رابعة العدوية تأييداً للرئيس مرسي، وللتأكيد على شرعيته في وجه حركة التمرد الساعية إلى إسقاط مرسي خلال تظاهرات 30 يونيو/حزيران القادمة.

وفي الجمعة الماضية حاولت سيدة مصرية اعتراض موكب الرئيس محمد مرسي بعد خروجه من مسجد بالتجمع الخامس، ما سبّب ارتباكاً في وسط ضباط الحرس الجمهوري، وكانت السيدة تحاول تقديم شكوى للرئيس، بحسب ما ذكرت صحيفة "اليوم السابع".

وفي حينها منع الحرس الخاص بالرئيس السيدة من الوصول إليه، وشهدت صفوف قوات الحرس الجمهوري حالة من الارتباك.

وبناء على تلك التطورات، نشر الحرس الجمهوري عدداً من الجنود المدججين بالأسلحة الآلية بمحيط السيارة لتأمين خروجها، وإعادة نشر القوات الخاصة بمحيط المسجد.