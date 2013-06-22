البرادعي يطالب مرسي بالاستقالة من أجل مصر

طالب زعيم جبهة الإنقاذ المعارضة، الدكتور محمد البرادعي، الرئيس المصري محمد مرسي بتقديم استقالته من أجل مصر تمهيدا لبدء مرحلة جديدة، وجاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده السبت 22 يونيو/حزيران.

وقال البرادعي إن النظام الذي أقامته جماعة الإخوان المسلمين شق مصر، وأعاد البلاد إلى العصور الوسطى.

وأكد أن النظام الحالي أثبت عدم قدرته على إدارة شؤون البلاد، مشيرا إلى أن الجماهير تطلب التغيير في مصر بأسلوب سلمي.

وأوضح البرادعي أن الدستور كان من المفترض أن يكفل حرية العقيدة والتعبير، ولكنه لم يفعل، على حد تعبيره.

وأشار إلى ضرورة تشكيل لجنة للمصالحة الوطنية خلال الفترة المقبلة.

والمح إلى أن التصالح مع رجال الأعمال المرتبطين بالنظام السابق يجب أن يتم بمعايير واضحة.