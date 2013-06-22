العشرات يعتصمون أمام وزارة الدفاع للمطالبة برحيل مرسي

دخل العشرات من أعضاء تحالف شباب الثورة وعدد من المواطنين المستقلين، فى اعتصام مفتوح أمام مبنى وزارة الدفاع فى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، للمطالبة برحيل الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية وتعيين مجلس رئاسي مدني مؤقت يتكون من المستشار رئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس محكمة النقض والفريق أول عبد الفتاح السيسي القائد العام للقوات المسلحة.

وبحسب صحيفة "اليوم السابع" قام المعتصمون بنصب 15 خيمة بالحديقة الموازية لبوابة الأرصاد الجوية بمبنى وزارة الدفاع، وعلقوا على الخيام أعلام مصر والعديد من اللافتات منها "يا مرسي قول لسيدك وضيع مصر بجيشها مش بتضيع، مصر دولة مدنية والإخوان عاوزينها تكية".

وعلى جانب آخر منح المعتصمون الفريق عبد الفتاح السيسي مهلة 48 ساعة لتحقيق مطالبهم التي من بينها إقالة الرئيس وتعليق العمل بالدستور وما يترتب عليه من آثار من حل مجلس الشورى وإقالة الحكومة وتعيين مجلس رئاسي وطني "مدني عسكري" مؤقت يتكون من المستشار رئيس المحكمة الدستورية ورئيس محكمة النقض ورئيس محكمة الاستئناف بطنطا والفريق أول عبد الفتاح السيسي القائد العام للقوات المسلحة والفريق صدقي صبحي رئيس أركان حرب القوات المسلحة واللواء محمد نصر رئيس هيئة الشئون المالية والإدارية للقوات المسلحة.

ومن جانبه، قال خالد عيسوي أحد المعتصمين، إنهم دخلوا في اعتصام أمام مقر وزارة الدفاع لإعطاء الجيش مهلة لمدة 48 ساعة لتحقيق مطالب الشعب والتي على رأسها رحيل مرسي وحكومته وتشكيل مجلس رئاسي والإعلان عن الانتخابات البرلمانية وحل مجلس الشورى وتشكيل لجنة تأسيسية لإصلاح الدستور، مضيفا أنه في حالة عدم تحقيق تلك المطالب سيستمرون في الاعتصام والتصعيد لحين رحيل الرئيس مرسي وجماعة الإخوان المسلمين.

إشعال النار في صور مرسي

فيما قام البعض منهم بإشعال النيران بصور للرئيس محمد مرسي، في الوقت الذي دارت فيه حلقات نقاشية بين البعض الآخر من المعتصمين، حول نزول الجيش يوم 30 يونيو.

كما انضم الإعلامي محمد موسى، عضو الهيئة العليا لحزب المؤتمر، إلى الاعتصام مؤكدا على تضامنه مع المعتصمين.

وقال موسى، إنه إذا كان مكتب الإرشاد قد سمح بأن تكون السفيرة الأميركية هي المرشد العام للجماعة، فإن الشعب المصري تبرأ من هذا، ولن نكون مثل باكستان، على حد تعبيره.

ووزع عدد من أعضاء تحالف شباب الثورة بيانا على المارة يطالب فيه الشعب المصري بالنزول يوم 30 يونيو لعزل الرئيس محمد مرسي وتعليق العمل بالدستور.

وطالب البيان بتعليق العمل بالدستور وما يترتب عليه من آثار من حل مجلس الشورى وإقالة الحكومة وتعيين مجلس رئاسي مدني مؤقت وتكليف الدكتورة فايزة أبو النجا بتشكيل حكومة انتقالية وطنية حدها الأقصى سنة ونصف، وأن يتم دمج وزارتي الشباب والرياضة في وزارة واحدة تحت اسم وزارة الشباب والرياضة وأن يكون وزير الشباب والرياضة من أحد القيادات الشبابية.

وفي السياق نفسه شكل عدد من أعضاء تحالف شباب الثورة، لجانا شعبية لتأمين مقر الاعتصام، حيث قاموا بإيقاف السيارات المارة وتفتيشها، في حين انتشر عدد كبير من الباعة الجائلين في محيط الاعتصام.