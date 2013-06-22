الوحى الأمريكى

كتاب خطير ذلك الذى أصدره الكاتب الصحفى الكبير عبدالعظيم حماد، رئيس تحرير «الأهرام» السابق الذى يرصد فيه بنظرة الباحث الأكاديمى وبدقة المؤرخ وباستقصائية الصحفى علاقة التعاون الوثيقة التى نجنى ثمارها الآن - أو نعانى ويلاتها - بين الولايات المتحدة الأمريكية وجماعة الإخوان.

ورغم أن الكتاب يركز على الدعم السياسى الأمريكى لحكم الجماعة الحالى، فإنه يؤرخ لأصول العلاقة التى جمعت بين الطرفين والتى بدأت بالعداء والمقاطعة، وتحولت إلى توجس متبادل، واتصالات غير رسمية، إلى أن وصلت الآن إلى التأييد الرسمى المعلن.

وفى رصده لتطورات هذه العلاقة، يضع الكتاب إسرائيل ومصلحتها فى مقدمة أسباب التحول فى العلاقة من العداء إلى التحالف، وهو يقدم فى ذلك الكثير من المعلومات التى تنشر لأول مرة، منها على سبيل المثال تأكيده أن ترشح الإخوان لرئاسة الجمهورية بعد أن كانوا قد صرحوا بأنهم لن يفعلوا، كان بطلب من الولايات المتحدة، وكان ذلك - على حد قول المؤلف - أول وحى ينزل من واشنطن على مكتب الإرشاد فى المقطم.

ويروى الكتاب تفاصيل ذلك، فيقول: إنه فى يوم ١٠ ديسمبر ٢٠١١ توجه السيناتور جون كيرى بصحبة السفيرة الأمريكية آن باترسون إلى مقابلة ثلاثة من قيادات الإخوان، هم: محمد مرسى وسعد الكتاتنى وعصام العريان، وفى هذه المقابلة تم الاتفاق - حسبما يؤكد المؤلف - على أن تدفع الجماعة بمرشح لها للرئاسة فى الوقت المناسب، خاصة إذا تعذر وجود مرشح يحظى بقبول الشارع والإخوان والأمريكيين، ومن ثم الإسرائيليون فى نفس الوقت، وعليه جرى التفكير بعد ذلك فى المستشارين طارق البشرى وحسام الغريانى ومحمود مكى، لكنهم رفضوا، فاتجه التفكير إلى سامى عنان، لكن المشير طنطاوى رفض وحاول هو نفسه أن يجرب حظه لكن فرصه انهارت فور التفوه بها.

ثم يقول المؤلف: إن المزاد رسا بعد ذلك على منصور حسن، وزير السادات، الذى وقّع اتفاقية السلام مع إسرائيل، لكن شريطة أن يكون خيرت الشاطر نائباً له، لكنه لم يقبل أن يقوم بدور المحلل للجماعة فى علاقتها بإسرائيل دون أن يكون له دور حقيقى فى السلطة بين نائب إخوانى ورئيس حكومة إخوانى، وكان مقرراً أن يكون هو محمد مرسى، ومعهما برلمانى إخوانى سلفى.

وهكذا تم الدفع بمرشحين وليس واحداً لضمان عدم ضياع الفرصة، لكن الإخوان بذلك تخلوا - حسبما يكتب المؤلف - عن صيغة «المشاركة لا المغالبة» التى طرحوها فى البداية، ليخسر الجميع وتكسب إسرائيل.. كيف؟ هذا ما يرصده عبدالعظيم حماد فى هذا الكتاب الخطير الذى يقدم قصة غير مسبوقة، عاش توالى أحداثها بين أروقة عمله الصحفى الممتد عبر السنوات.

نقلا عن "المصري اليوم".