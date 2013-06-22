رئيس الوزراء المصري يعرب عن قلقه من دعوات للعنف

أعلن رئيس الوزراء المصري، هشام قنديل، أن الحكومة اتخذت إجراءات أمنية قبل مظاهرات المعارضة المقررة في 30 يونيو/ حزيران، وأعرب عن قلقه من دعوات للعنف.

وأكد قنديل، خلال مقابلة تلفزيونية مع قناة "المحور" المصرية الخاصة، الجمعة، بعد أن نظم الإخوان المسلمون تجمعا حاشدا في القاهرة دعما للرئيس محمد مرسي، أنه ستتم حماية الاحتجاجات السلمية، ولكنه أوضح ألا أحد فوق القانون.

وقال إن "ما نسمعه من دعاوى عنف هنا وهناك، هذا يقلقني كثيرا، أنا لا أخشى من المعارضة فى أحداث العنف، ولكن أخشى من المندسين والبلطجية والسلاح، لابد وأن نحافظ على السلمية في مظاهرات 30 يونيو. نحن نستعد لهذه المظاهرات بتوعية الناس بسلمية المظاهرات، ونستعد لها أيضا أمنيا بتأمينها، لكن نستمر فى العمل".

وأكد أن الوسيلة الوحيدة للتعامل مع المحتجين السلميين منذ الثورة هو حمايتهم، محذرا من أن أي شخص يعمل خارج القانون سيواجه عقوبات.

وأضاف رئيس الوزراء المصري أن "التغير الحقيقي يكون بصندوق الانتخابات. لو أزحنا المسؤول الأول فى الدولة بطريقة غير ديمقراطية، أنا متأكد بعد شهر ستأتي مجموعة أخرى تطالب برحيل من يأتي بعده، والعواقب ستكون وخيمة للغاية".