مرسي: من يظن أن النظام القديم سيعود فهو "واهم"

قال الرئيس المصري، محمد مرسي، إن عقارب الساعة لن تعود إلى الوراء، ومن يظن أن النظام القديم سيعود فهو واهم، جاء ذلك خلال مشاركته ظهر اليوم السبت باحتفال اتحاد المهندسين العرب باليوبيل الذهبي لإنشائه في قاعة المؤتمرات بمدينة نصر.

واعتبر مرسي أن النظام السابق لم يجرم فقط في حق مصر، ولكنه أجرم في حق العرب أيضاً، لأن ترك مقدرات مصر تضيع، ما أثر سلباً على الأمة العربية بأكملها، وحولها لأمة من المستهلكين، مضيفاً أن النظام السابق أدار ظهره لجميع الأصدقاء العرب، والأشقاء والمسلمين، واعتمد منهج التبعية فقط، الذي يتم العمل على تغييره حالياً.

وتابع أن مصر لن تسمح بأي انتكاسة جديدة تعيد النظام القديم وترجع بدورها إلى الوراء، كما أكد أن كل من يسعى لعودة النظام القديم فهو واهم.

جوهرة على جبين العالم

وقال مرسي إن مصر تبدو على الخريطة مثل الجوهرة على جبين العالم، على حد وصفه، وإنه لا يمكن لأحد أن ينظر للخريطة دون أن يلحظ موقعها المتميز، ما أثر على مصر بالسلب والإيجاب وجعلها مطمعاً للكثيرين، إلا أنه جعل طموحات وإمكانيات المصريين بلا حدود، مشدداً على أن موقع مصر كشقيقة كبرى للدول العربية ليس تجبراً على أحد ولا أفضلية أو تعالياً، ولكنه واجب تفرضه طبيعة الموقع والتاريخ، وتقوم به مصر بترحاب.

وأضاف مرسي أن هناك طفرة في نمط تفكير الشعوب العربية، وتحولت من مجرد مفعول به إلى حارس للديمقراطية، بما أوجد نوعاً جديداً من الاستقرار الحقيقي البعيد عن الجمود، والذي كان عليه النظام السابق".

وأشار مرسي إلى أن المهندسين عليهم دور كبير في التنمية، قائلاً "سنحقق النهضة بالتعاون العربي في كافة المجالات، والمهندسون على وجه الخصوص عليهم دور كبير في إحداث التنمية وتحقيق العدالة والعمل على إنتاج دوائنا وسلاحنا".