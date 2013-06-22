وزير الداخلية: لن أسمح باقتحام منشآت الشرطة في 30 يونيو

شدد وزير الداخلية، اللواء محمد إبراهيم، السبت، على قيادات الأمن المركزي بعدم السماح بتكرار سيناريوهات اقتحام منشآت الشرطة، ضماناً لسلامة البلاد واستقرارها، وفق ما ذكرته صحيفة "اليوم السابع" المصرية.

جاء ذلك خلال اجتماع بمقر رئاسة قوات الأمن المركزي لبحث خطط تأمين مظاهرات 30 يونيو/حزيران.

وأكد وزير الداخلية التزام الوزارة بتأمين تلك المظاهرات والسعي نحو عدم اندساس أحدٍ داخلها، وعدم التعرض لأي متظاهر سلمي، وعدم السماح بأي محاولة لاستغلال تلك المظاهرات، والاعتداء على الممتلكات الخاصة أو الهامة والحيوية، أو المنشآت الشرطية، حيث ستواجه تلك المحاولات بمنتهى القوة والحزم.

وأوضح أن جماهير الشعب المصري باتت تقدر ما يبذله رجال الشرطة من جهود وتضحيات لحماية أمنه، وأن رجال الشرطة مطالبون بالاستمرار في بذل الجهود والتضحيات من أجل تحقيق الأمن للوطن والمواطن.