الجيش المصري يعلن الحياد أثناء تظاهرات 30 يونيو

أكد الفريق أول عبدالفتاح السيسي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، أن رجال القوات المسلحة لا يقامرون بحاضر الوطن ومستقبله، ولا ينحازون لفصيل دون آخر في إشارة إلى تظاهرات 30 يونيو/حزيران القادمة، مشدداً على أن انحيازهم للشعب المصري بكل فئاته وطوائفه، وأنهم لا يقبلون إلا ما يحقق مصالح الشعب، ويصون مقدراته.

ووفقاً لصحيفة "المصري اليوم" فقد أضاف "السيسي"، خلال الاحتفال بتخريج الدورات ٦٢ أركان حرب عام والدورتين ٣٤ و٣٥ أركان حرب تخصص، من كلية القادة والأركان، التي ضمت دارسين من ١٠ دول، أمس السبت، أن الجيش المصري يؤدي دوره في حماية الأمن القومي الذي لا تهاون فيه، ويخطئ من لا يقدر قيمة تضحيات وبطولات رجال القوات المسلحة، للحفاظ على أمن الوطن واستقراره، موضحاً أن رفعة القوات المسلحة من رفعة مصر.

وأشار إلى أن القوات المسلحة تؤدي دورها في حماية أمن مصر القومي، ولا تتواجد خارج حدود مصر، إلا من خلال المشاركة في قوات حفظ السلام، وإجراء التدريبات المشتركة، من أجل اكتساب الخبرات ورفع مستويات الكفاءة والاستعداد القتالي.

وكان الفريق أول عبدالفتاح السيسي قد وجه، خلال الاحتفال، التحية والتقدير للقادة السابقين الذين أثروا العسكرية المصرية. وبدأت مراسم الاحتفال بعرض فيلم تسجيلي تضمن تطور المنظومة التعليمية داخل الكلية، وتكامل المناهج الدراسية باستخدام أحدث الأساليب ومساعدات التدريب والتطبيقات النظرية والعملية المرتبطة بها، وعقد لقاءات مع كبار رجال الدولة.

وفي وقت سابق أكد مصدر عسكري مسؤول أن القوات المسلحة تعكف على وضع خطة محكمة لتأمين المنشآت والأهداف الحيوية خلال المظاهرات المرتقبة يوم 30 يونيو/حزيران، والتي ترفع مطالب برحيل الرئيس محمد مرسي وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، مشيراً إلى أن ذلك يأتي في إطار دور الجيش المصري في حماية الأمن القومي داخلياً وخارجياً، ومنع أي محاولات للتعدي على المنشآت العامة أو الخاصة.

وقال المصدر إن الخطة الأمنية للقوات المسلحة للانتشار في القاهرة الكبرى، ومختلف مدن ومحافظات الجمهورية، يتوقف تنفيذها على قرار رئيس الجمهورية في تحديد نزول الجيش إلى الشارع من عدمه.