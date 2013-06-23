توزيع منشورات بإنجازات الرئيس في شوارع القاهرة

بدأت الحملة الشعبية لدعم الرئيس محمد مرسي اليوم في توزيع قائمة بإنجازات الرئيس، تحت شعار "هنكمل شغلنا"، وحملت المنشورات التي توزعها الحملة، عرضا لإنجازات الرئيس خلال العام الماضي في مجال الزراعة والسلع التموينية والصناعة والخدمات العامة.

تطرقت المنشورات إلى زيادة محصول القمح هذا العام إلى ما يقرب من 10 ملايين طن مما قد يجعل مصر لا تستورد قمحا خلال 3 سنوات قادمة، فى الوقت الذي كانت مصر من أكبر الدول المستوردة للقمح خلال الفترة الماضية.

ونوهت إلى أن 4.5 مليون فلاح مصري عادوا لزراعة القمح والقطن والأرز عقب رفع أسعار توريدها للدولة ودفع الديون لـ44 ألف فلاح متعثر من الحكومة وإسقاط فوائدها.

وقالت الحملة إن هناك تحسنا فى رغيف العيش وقلة الطوابير وتم وقف سرقة الدقيق المدعوم، وإنه لا توجد أزمة فى الحصول على أسطوانة البوتاجاز مثلما كان يحدث فى الماضى.