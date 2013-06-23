وزير السياحة: سأستقيل إذا بقي محافظ الأقصر في منصبه

وزير السياحة المصري هشام زعزوع، أكد خلال مداخلة هاتفية لإحدى البرامج المصرية، على أنه سيستقيل من منصبه، إذا ظل محافظ الأقصر، عادل أسعد الخياط في منصبه.

قرار الرئيس مرسي الأسبوع الماضي، تعيين عضو الجماعة الإسلامية عادل الخياط محافظا للأقصر، والمنتمي لحزب "البناء والتنمية" الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، التي قتل أعضاء منها 58 سائحا في معبد حتشبسوت في عام 1997، سعياً لتحالف سياسي مع الجماعة، قُبل بموجة ضخمة من الاحتجاجات التي تقودها المعارضة والمتوقع أن تبدأ في 30 يونيو/ حزيران.

وقال الخياط، في تصريح سابق له، إنه استقال من حزب البناء والتنمية، بعد أن عينه الرئيس محمد مرسي محافظا للأقصر، لكن ردود الفعل الغاضبة استمرت.

وطالبت الجماعة الإسلامية من محافظ الأقصر الجديد الاستقالة، رغم دفاع مرسي، وقالت، إن "محافظ الأقصر العضو في الجماعة سيستقيل اليوم الأحد "من أجل مصر".

ونقلت مواقع إعلامية حكومية، عن صفوت عبد الغني القيادي بالجماعة الاسلامية قوله، إن المحافظ سيعلن استقالته الأحد، وصرحت مصادر في مجلس الوزراء والرئاسة بأنه لا علم لديها بمثل هذه الخطوة.

وكان عبد الغني قد قال في مؤتمر صحافي في وقت سابق إن الجماعة لا تسعى لأي مناصب، وإنها طلبت من المحافظ الجديد الاستقالة "من أجل مصر".