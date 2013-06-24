أبو إسماعيل يصف تصريحات السيسي بأنها "عربدة"

وصف حازم صلاح أبو إسماعيل رئيس حزب الراية ومرشح الرئاسة السابق، على صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" تصريحات الفريق "السيسى" الأخيرة بأنها "عربدة بالغة" واعتداء صريح وصارخ، ومقدمة لانقلاب لا يقبلها ذو كرامة ولا احترام، وإجهاض كامل لكل ما تحقق لهذا الشعب من حد أدنى عبر السنتين الماضيتين.

وبحسب صحيفة "اليوم السابع" أكد أبو إسماعيل تحديه للقوات المسلحة، قائلا: كلماته "السيسى" هذه هي إثبات عليه بما سبق أن قلناه عنه من قبل، وعن موقفه وتصريحات أميركا بهذا الشأن.

وأضاف أبو إسماعيل، على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" لا تزال المسؤولية كاملة بغير استثناء فى عنق جماعة الإخوان المسلمين وكافة المتفاعلين معها فى الحركات الجارية.

وتابع أبو إسماعيل "واضح جدا أنه لما سكت الناس له على تصريحاته السابقة التى قالها منذ 4 أيام، فإنه طور كلماته إلى ما هو أفدح وأبشع، لذلك لابد أن يجد ما يردعه عن هذا التجاوز البشع غير المسبوق فى تاريخ مصر، ولاشك أن هذه هى قضية اللحظة الراهنة بدون أدنى شك وقبل خروج الأمر عن نطاقه".

واختتم أبو إسماعيل، قائلا "قطعا وبدون أدنى شك فإن توزيع الأدوار بتصريحات الجيش من ناحية والشرطة من ناحية أخرى والمعارضين من جهة ثالثة، هذا التناغم البديع بينهم يستدعى ما لم يكن مستدعى من قبل".

يشار إلى أن السيسي قال خلال الندوة التثقيفية الخامسة التي عقدتها القوات المسلحة أمس إن هناك حالة من الانقسام داخل المجتمع، واستمرارها خطر على الدولة المصرية، ولا بد من التوافق بين الجميع، ويخطئ من يعتقد أننا في معزل عن المخاطر التي تهدد الدولة المصرية، ولن نظل صامتين أمام انزلاق البلاد في صراع تصعب السيطرة عليه.