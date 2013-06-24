الإسلاميون يدعون الجمعة إلى مليونية "الشرعية خط أحمر"

دعت الأحزاب الإسلامية إلى مليونية الجمعة القادمة، تحت عنوان "الشرعية خط أحمر" أمام مسجد رابعة العدوية، ودعت جميع القوى الشريفة للتكاتف لمنع محاولات النظام السابق الالتفاف على مطالب الثورة.

وأعلن المهندس، إيهاب شيحة، رئيس حزب الأصالة عن اعتصام 30 حزباً وحركة إسلامية بميدان رابعة العدوية يوم الجمعة المقبل 28- 6- 2013، محذراً من تكرار عمليات العنف التي يمارسها مدعو السلمية.

وتناول خلال كلمته في مؤتمر الأحزاب الإسلامية الاثنين آخر المستجدات على الساحة السياسية وتداعيات الأوضاع الراهنة، والبيان الذي أصدره اللواء عبدالفتاح السيسي، وزير الدفاع، وأكد أن القوى الاسلامية تتابع باهتمام بالغ التطورات الطارئة على الساحة السياسية، وتثمن إعلان القوات المسلحة على لسان الفريق أول عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع احترام الشرعية.

وحمل شيحة مسؤولية الشهداء الذين سقطوا حفاظاً على الشرعية لمن أعطى غطاء سياسياً للعنف، قاصداً حملة تمرد وجبهة الإنقاذ والتيار الشعبي.

ودعا رئيس حزب الأصالة الأحزاب السياسية بضرورة التحلي بالسلمية وتحمل مسؤولية الدفاع عن إرادة الشعب، مطالباً وزارة الداخلية باستخدام القوة ضد كل أشكال الخروج عن القانون.

كما دعت الأحزاب الإسلامي خلال المؤتمر الصحافي المنعقد في حزب الأصالة، للتصدي لمحاولات القوى والتيارات لجر البلاد للفوضى.

ومن جهته قال الدكتور صفوت عبدالغني، نائب رئيس حزب البناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، إنهم ضد العنف ومع السلمية بكل أنواعها، وإذا أرادت المعارضة الجلوس على مائدة حوار بأجندة واضحة فأهلا وسهلا بهم.

وأضاف عبدالغني، خلال المؤتمر، أنه من حق القوى السياسية أن تنزل الشارع دون اللجوء للعنف، ولكن لن نسمح لفصيل أن يعبر برأيه في الشارع ولا نسمح لآخر بالتعبير بسلمية، فالجميع مثل بعضه من حقه التعبير عن رأيه بالسلمية، ونرفض العنف بكل أشكاله.

وقال عبدالغني، يجب على المؤسسات الأمنية أن تقوم بدورها لحماية المنشآت، ومواجهة كل محاولات العنف في الشارع، ولن نكون من يبدأ بعنف على الإطلاق، وإذا حدث عنف من الأطراف الأخرى على المؤسسات الأمنية أن تتحمل مسؤولياتها، وإذا حدثت فوضى عارمة فإن الشعب هو من سيحفظ الأمن، فاللجان الشعبية نزلت من قبل الميادين والشوارع لحمايتها.