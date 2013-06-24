السجن 5 سنوات لداعية مصري بعد افترائه على إلهام شاهين

قضت محكمة جنح الأزبكية بسجن عبدالله بدر 5 سنوات وتغريمه 20 ألف جنية وكفالة 2000 جنيه لإيقاف تنفيذ العقوبة مؤقتاً في قضية اتهامه بفبركة صور عارية للفنانة إلهام شاهين.

وكانت النيابة استمعت إلى أقوال بدر، الذي أكد أنه حصل على تلك الصور من أحد الأشخاص واعتقد أنها حقيقية من أفلامها السينمائية، لكنه لم يكن يعلم أنها "مفبركة"، وطلبت النيابة تقرير الخبير الفني، الذي أشار إلى أن الصور ليست حقيقية، وأنه تم تركيب صور وجه الفنانة على صور فنانة أجنبية عارية.

وكان محامي إلهام شاهين قد تقدم ببلاغ للنائب العام بموجب توكيل خاص منها، اتهم فيه بدر بتوزيع صور مفبركة لها يوم 15 أكتوبر الماضي أمام محكمة الأزبكية، واتهمه فيه بتركيب وجه إلهام شاهين على جسد ممثلة أفلام بورنو رومانية الجنسية، للتشهير بها انتقاماً منها أثناء نظر جلسات محاكمته في قضية سابقة اتهمته بسبها واتهامها بالزنا على الهواء عبر قناة "الحافظ".