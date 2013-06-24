الكتاتني يجدد دعوته للحوار مع أحزاب المعارضة

أعرب الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس حزب الحرية والعدالة عن تقدير الحزب لتصريحات الفريق أول عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وجدد دعوته لأحزاب المعارضة بالاستجابة لدعوات الحوار المتكررة للوقوف سويا في وجه محاولات أعداء الثورة المستميتة لجر البلاد للفوضي والعنف.

وبحسب "اليوم السابع" قال الكتاتني إن تصريحات الفريق السيسي عبرت عن مدى انزعاج المؤسسات الوطنية جميعها، ومن بينها المؤسسة العسكرية من عمليات العنف التي شهدتها البلاد الأسبوع الماضي تحت دعوات التظاهر ومحاولات دفع البلاد إلى أتون الفوضى والفتنة والحرب الداخلية وجر الشعب إلى الصراع والاقتتال والدماء، مستغلة أجواء الحرية والديمقراطية التي حققتها ثورة 25 يناير.

كما قدر الكتاتني تأكيد القيادة العسكرية على أن الالتزامات الأخلاقية والوطنية تفرض عدم السماح لهذه الحالة بتهديد أمن الشعب واستقرار الوطن، وأضاف "أن هذا يؤكد ضرورة قيام كل مؤسسات الوطن وعلى رأسها المؤسسة العسكرية بواجباتها للحفاظ على وحدة الوطن وتماسك المجتمع".

كما ثمن الكتاتني حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على التفرغ لرفع الكفاءة القتالية لأفرادها ومعداتها وما تم من إنجازات في هذا الشأن، وكذلك إصرارها على أن تبتعد بقواتها عن الشأن السياسي.