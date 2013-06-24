بعد تصريحات السيسي.. اجتماع طارئ لحزب الحرية والعدالة

قالت مصادر مطلعة بحزب الحرية والعدالة، إن اجتماعا طارئا للحزب عقد بأحد مقراته، ورجحت المصادر أن يكون اجتماعا للمكتب التنفيذي لمناقشة تطورات الأحداث خلال الساعات الماضية، وللرد على تصريحات وزير الدفاع المصري الفريق عبد الفتاح السيسى.

ووفقاً لصحيفة "اليوم السابع"، أكدت المصادر أنه من المحتمل أن يصدر الحزب بيانا مساء اليوم الاثنين يعلق فيه على التصريحات التي أدلى بها الفريق السيسي، وكذلك على المشهد السياسي بشكل عام، مشيرة إلى أن هذا البيان سيكون بالاتفاق مع جماعة الإخوان المسلمين التي تعقد اجتماعا لمناقشة التصريحات.

وكان وزير الدفاع المصري لوح بإمكانية التدخل لفرض الأمن والنظام في حال تدهور الوضع الأمني في البلاد، حيث قال إن الجيش لن يقف صامتا في حال تطور الوضع إلى صراع خلال المظاهرات التي تنظمها المعارضة المصرية نهاية الشهر الجاري.

وقال السيسي إن القوات المسلحة المصرية لن تسمح بدخول البلاد في نفق مظلم من الصراعات الداخلية والفتنة الطائفية.

كما أضاف أنه ليس من المروءة أن يقف ضباط القوات المسلحة متفرجين أمام تهديد وترويع الشعب المصري.