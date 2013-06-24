حزب النور: مظاهر العنف الحالية بروفة لـ30 يونيو

قال الدكتور يونس مخيون، رئيس حزب النور، إنه يتواصل مع جميع الأطراف لإيجاد مخرج للأزمة السياسية الحالية، مؤكدًا أن "ما نراه من مظاهر عنف في محافظات مصر هو مقدمات وبروفة لما سيحدث في 30 يونيو وما بعده، فالنفوس محتقنة والأجواء مشحونة والسائد هو لغة العنف، مما ينذر بخطر جسيم"، بحسب ما أكدت صحيفة "المصري اليوم".

وأضاف مخيون في صفحته على "فيسبوك"، الاثنين، أن "الفرصة مازالت سانحة لتدارك الموقف قبل أن تكون الكلمة العليا للسلاح والعنف، وعندها سنخسر كل شيء".

وتابع: "الموقف يحتاج إلى مرونة من جميع الأطراف وتغليب صوت العقل، وعدم المعاندة والمكابرة والبعد عن خطاب التحريض والاستفزاز والاستقطاب، وتغليب مصلحة الوطن على المصالح الحزبية والمكاسب الشخصية، فالقضية قضية شعب بأسره ومستقبل أجيال".

وأشار رئيس حزب النور إلى أن حزبه "لا يدخر جهدًا في التواصل مع جميع الأطراف لإيجاد مخرج من هذه الأزمة الراهنة".

وفي وقت سابق صرح حزب النور على لسان المسؤول الإعلامي له الدكتور نادر بكار بأن الحزب لن يشارك في تظاهرات 30 يونيو القادمة، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن مطالب المتظاهرين مشروعة.