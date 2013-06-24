صاحب الوشاح بمجلس الشورى: نظام الإخوان المسلمين "فاشي"

قال عبدالرحمن هريدي، عضو مجلس الشورى وعضو الهيئة العليا لحزب التيار المصري، إن ارتداءه لوشاح مكتوب عليه "مطلوب رئيس جديد" خلال جلسة مجلس الشورى اليوم الأحد "دستوري".

وأضاف هريدي، خلال ظهوره على برنامج "الحدث المصري" عبر شاشة "العربية الحدث"، مساء الأحد، أن طرده من الجلسة أكبر دليل على مخالفة نص الدستور من قبل واضعيه، مشيراً إلى أن مجلس الشورى يقابل المعارضة بحالة من الإقصاء.

وأوضح عضو مجلس الشورى أن حزب التيار المصري يدرس حالياً كيفية الرد على واقعة طرده من الجلس لاتخاذ اللازم، مشدداً على أنه لا يوجد حوار هادف بجلسات مجلس الشورى.

وأكد عضو الهيئة العليا لحزب التيار المصري أن ما حدث معه اليوم يعد موقفاً غير لائق وغير دستوري، منوهاً بأن الشعب المصري لا يستحق ما يحدث به ما بين قبضة الإخوان وسندان النظام السابق.

وتابع قائلاً: "أرجو من الجيش ألا يتدخل في الشؤون السياسية، وأن يمكث بثكناته العسكرية، لكن وجود الرئيس محمد مرسي كرئيس لمصر أمر غير مقبول، ونظام الإخوان المسلمين فاشي".

من جهة أخرى، قال علاء عبدالمنعم، النائب البرلماني السابق، إن وضع الوشاح على الصدر نوع من أنواع التعبير عن الرأي، مضيفاً خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "الحدث المصري": "أنه لا يجوز معاتبة العضو على ارتدائه للوشاح تحت قبة البرلمان".

واستشهد النائب البرلماني السابق، بنفس الواقعة عام 2005 عندما ارتدى عدد من نواب مجلس الشعب، وكان من بينهم نواب الإخوان المسلمين، وعلى رأسهم محمد البلتاجي ومحمد سعد الكتاتني، للأوشحة لرفض مد حالة الطوارئ، فلم يجرؤ أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب وقتها على طردهم.

وأشار عبد المنعم إلى أن ما فعله الدكتور أحمد فهمي، رئيس مجلس الشورى، مخالف للائحة والأعراف البرلمانية المستقرة، معتبراً إياه انتهاكاً للحصانة البرلمانية، مطالباً عبدالرحمن هريدي، عضو مجلس الشورى، صاحب واقعة الوشاح، بأن يصر على دخول الجلسات القادمة مرتدياً الوشاح.