محافظ الأقصر المستقيل: لم أدخل قسم شرطة في حياتي

قال المهندس عادل الخياط، محافظ الأقصر المستقيل، عضو حزب البناء والتنمية، إنه استقال من منصبه حتى لا تراق قطرة دم واحدة، مضيفاً خلال برنامج "الحدث المصري" الذي يعرض على شاشة "العربية الحدث"، أن كل ما نشر بوسائل الإعلام حول تورطه بأحداث مذبحة الأقصر 1997، لا علاقة له به، وأنه يدين هذه الأحداث، مشدداً على أنه لم يسبق له أن دخل قسم شرطة في حياته.

وأكد عضو حزب البناء والتنمية أن قرار الاستقالة من منصبه نابع منه شخصياً عقب تشاوره مع الحزب، مشيراً إلى أنه لن يدخل الأقصر إلا وسط ترحيب من المعارضين قبل المؤيدين.

وأوضح الخياط أن مؤسسة الرئاسة تريد توسيع دائرة الاختيارات بالمحافظين ولا تقصرها على فصيل معين، منوهاً بأنه لا يستطيع فصيل واحد حمل تلك التركة الثقيلة.

وأضاف المهندس عادل الخياط أنه رفض دخول المحافظة منعاً لحدوث اشتباكات أو إراقة للدماء، مؤكداً أن مؤسسة الرئاسة هي التي اختارته كمحافظ للأقصر، كاشفاً عن لقاء جمع بعض قيادات الجماعة الإسلامية وحزب البناء والتنمية قبل الإعلام عن حركة المحافظين الجديدة، لطلب عدم توليته محافظة الأقصر، مشيراً إلى أن الرئاسة أخبرتهم بأن الرئيس محمد مرسي اعتمد الحركة وتم تعيينه محافظاً للأقصر.

وأوضح عضو حزب البناء والتنمية أن الجماعة الإسلامية حذرت الرئاسة من تسريب خبر تعيينه بمحافظة الأقصر، منوهاً بأنه قدم استقالته على مكتب رئيس الوزراء هشام قنديل.

وأشار المهندس عادل الخياط إلى أنه أعد دراسة عن تنمية السياحة في الأقصر، ومستعد أن يقدمها للمحافظ الجديد، مختتماً حديثه قائلاً: "ملكمش في الطيب نصيب".