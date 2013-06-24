محام بالنقض: الحكم في قضية وادي النطرون هو والعدم سواء

قال أبو بكر الطرابيلي، المحامي بالنقض، إن تصدي محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية لقضية هروب السجناء بوادي النطورن مخالف للنظام العام، مضيفا خلال ظهوره ببرنامج "الحدث المصري عبر شاشة "العربية الحدث"، أن القاضي خالف ما جاءت به مادة 11 بالقانون.

وأكد المحامي بالنقض، أنه ليس لمحكمة جنح المستأنف التصدي للفصل في قضية هروب السجناء بوادي النطرون إبان ثورة يناير، مشدداً على أنه من المستحيل أن يمثل الرئيس محمد مرسي أمام جهات التحقيق، لأن الحكم صادر من محكمة غير مختصة، على حد قوله.

وأشار الطرابيلي، إلى أن الحكم الصادر اليوم يمكن وصفه بأنه "معدوم"، وأنه هو والعدم سواء ولا يساوي الورق المكتوب عليه، من منطلق أنه صادر من جهة غير قضائية، على حد تعبيره.