"الإنقاذ": نقدر حرص الجيش على الانحياز لإرادة الشعب

أعربت جبهة الإنقاذ الوطني، في بيان لها مساء أمس الأحد، عن تقديرها لموقف القوات المسلحة تجاه الوضع الخطير في البلاد، والذي عبّر عنه الفريق أول عبدالفتاح السيسي، القائد العام وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وفق ما أكدت صحيفة "المصري اليوم".

وثمّنت الجبهة ما سمّته حرص القوات المسلحة على الانحياز لإرادة الشعب وحماية أمنه وأمن الوطن ورفضها لترويع المواطنين، وتأكيدها على الولاء لمصر وشعبها العظيم.

وكان الفريق أول عبدالفتاح السيسي قد أعلن أن القوات المسلحة ستتدخل لمنع الاقتتال الداخلي، وأكد أن الجيش لن يصمت أمام "تخويف وترويع المصريين"، داعياً القوى السياسية لإيجاد صيغة تفاهم وتوافق ومصالحة حقيقية لحماية مصر وشعبها، خلال فترة الأسبوع الباقية قبل مظاهرات 30 يونيو.

وقال السيسي خلال حضوره الندوة التثقيفية الخامسة، التي نظمتها القوات المسلحة، الأحد، بمسرح الجلاء، إن القوات المسلحة على وعي كامل بما يدور في الشأن العام الداخلي دون المشاركة أو التدخل، لأن القوات المسلحة تعمل بتجرد وحياد تام، مؤكدًا أن ولاء رجالها لمصر وشعبها العظيم.

وأشار إلى أن من يعتقد أن القوات المسلحة في معزل عن المخاطر التي تهدد الدولة المصرية مخطئ، موضحًا أن الجيش لن يظل صامتًا أمام انزلاق البلاد في صراع تصعب السيطرة عليه.

وتابع: "القوات المسلحة تدعو الجميع دون أي مزايدات لإيجاد صيغة تفاهم وتوافق ومصالحة حقيقية لحماية مصر وشعبها، ولدينا من الوقت أسبوع يمكن أن يتحقق خلاله الكثير.. وهي دعوة متجردة إلا من حب الوطن وحاضره ومستقبله".