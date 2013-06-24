"ثورة البلكونات" تدعو السيدات للمشاركة في حملة تمرّد

دعوات جديدة للمشاركة في حملة "تمرّد" تظهر عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل جديدة لمن تمنعه ظروفه من النزول إلى الميادين من أجل المشاركة، حيث تم تدشين صفحة جديدة عبر "فيسبوك" تحمل اسم "ثورة البلكونات"، والتي تدعو جميع السيدات المصريات وكبار السن الذين تمنعهم ظروفهم من النزول إلى ميادين مصر نهاية الشهر الجاري من أجل المشاركة في حملة "تمرّد" على أن يقفوا في شرفات منازلهم في السادسة من مساء الثلاثين من يونيو/حزيران والهتاف "ارحل يا مرسي".

الإعلامية المصرية حنان الشبيني صاحبة الفكرة التقتها "العربية.نت"، فأكدت أن الفكرة جاءتها بسبب رفض بعض الأزواج لمشاركة زوجاتهم في التظاهرات خوفاً عليهن، وكذلك عدم قدرة كبار السنّ على النزول.

ليست بديلاً عن النزول

وأوضحت الشبيني أن هذه الخطوة ليست بديلاً عن النزول إلى ميادين مصر في نهاية الشهر الجاري بأي حال من الأحوال، ولكنها أضعف الإيمان بالنسبة لمن حالت ظروفهم دون النزول، وكي يُشعروا باقي المصريين المشاركين في الحملة أنهم يدعمونهم ولم يكتفوا بوجودهم في منازلهم فقط.

وطلبت الشبيني من كافة المشاركين أن يقوموا برفع علم مصر عبر الشرفات، كي يتوحّدوا جميعاً في شكل واحد، ما يعطي انطباعاً حضارياً عنهم، كما طلبت أن تصطحب السيدات أطفالهن إلى الشرفات كي يشاركوهم الهتاف.

الثورة سُرقت

وحول الأسباب التي دفعتها للإصرار على المشاركة في الحملة ولو عن طريق المشاركة المعنوية، اعتبرت حنان الشبيني أن الثورة المصرية "سُرقت من قبل من يتولوا مقاليد الحكم في الوقت الحالي"، لذلك اعتبرت أنه لابد من مشاركة جميع المتجهين إلى الميادين نهاية الشهر من أجل استرداد الثورة، كي يشعروهم بأن كافة المصريين مشاركين معهم حتى ولو عبر منازلهم.

وأشارت حنان إلى أن البعض أخبرها بأنه كانت هناك سلع تموينية يتم توزيعها على المشاركين في مليونية "نبذ العنف" التي أقيمت الجمعة الماضية، معلنة عن رفضها لهذه الوسائل التي يتم اللجوء إليها من أجل استغلال حاجة أبناء الوطن في الحصول على التأييد.