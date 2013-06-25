إخلاء سبيل أحمد نظيف في قضية اللوحات المعدنية

غادر رئيس الوزراء المصري الأسبق أحمد نظيف، سجن طرة مساء اليوم الثلاثاء متوجهًا إلى مديرية أمن القاهرة التي ستقوم بتسليمه الى مديرية أمن الجيزة التي يقع محل سكنه بدائرتها، تمهيدا للإفراج عنه بعد صدور حكم المحكمة بإخلاء سبيله في قضية اللوحات المعدنية.

وأكد مدير مباحث السجون اللواء هاني رفاعي، أن نظيف استقل سيارة ترحيلات مديرية أمن القاهرة، من داخل السجن في حراسة أمنية مشددة متوجها لمديرية الأمن.

وأكد مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون اللواء مصطفى باز اليوم أنه سيتم الكشف على نظيف جنائيا بالإدارة العامة لمباحث الجيزة للتأكد من عدم كونه مطلوبا على ذمة أي قضية أخرى قبل الإفراج عنه.

وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار بشير أحمد عبد العال قد قررت اليوم إخلاء سبيل الدكتور أحمد نظيف رئيس وزراء مصر الأسبق في قضية اللوحات المعدنية بضمان محل إقامته مالم يكن مسجوناً على ذمة قضايا أخرى؛ وذلك بعد إلغاء حكم سجنه لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ على ذمة القضية، وإعادة المحاكمة أمام دائرة جديدة في جلسة 27 يوليو المقبل.