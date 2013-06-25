الرئاسة المصرية: نشدد على نبذ العنف وسلمية التظاهر

أكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية عمر عامر حرص كافة مؤسسات الدولة على تأمين أرواح المواطنين وتأمين المظاهرات، لكنه شدد على ضرورة نبذ العنف وسلمية التعبير عن الرأي.

ونفى عامر مساء الاثنين ما تردد عن إجراء تغيير وزاري، واصفا إياه بالأمر غير الصحيح بالمرة، وأنه لا يوجد حديث عنه، حسبما ذكر التلفزيون المصري.

وأضاف عامر في مؤتمر صحافي أن خطاب الرئيس "محمد مرسي" المقرر الأربعاء يعتبر مهما، لأن الشعب المصري يحتاج للمصارحة والرئيس حريص على إطلاع الشعب على ما يحدث.

وأوضح عامر أن الخطاب سيتناول الكثير من المستجدات، وهو موجه للشعب المصري بأكمله، وستكون هناك دعوات للحوار لكل من هو مهتم بالشأن المصري وللشعب المصري بمختلف تياراته ومختلف قواه، مشيرا إلى أن الرئيس مرسي اطلع على خطة تأمين المنشآت خلال الفترة المقبلة من الفريق أول عبد الفتاح السيسي.

كما أكد عامر أن كافة مؤسسات الدولة تعمل من أجل حماية الشرعية الدستورية، كما أن حق التظاهر مكفول لكل مواطن طالما التزم السلمية، فيما شدد على أن الحل الوحيد للخروج من المأزق الراهن هو الحوار بين الرئاسة والقوى السياسية.