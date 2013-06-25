السفارة الأميركية بالقاهرة تغلق أبوابها يوم 30 يونيو

أعلنت السفارة الأميركية في القاهرة أنها ستغلق أبوابها أمام الجمهور الأحد 30 يونيو/حزيران الجاري تحسباً لتحوّل المظاهرات المزمع قيامها في هذا اليوم إلى أعمال عنف.

وذكرت السفارة في رسالة أمنية لرعاياها في مصر، الثلاثاء، أنها ستواصل حالياً رصد الأوضاع، وستعلن على ضوء ذلك لاحقاً عن قراراتها بشأن عمل السفارة.

وأضافت الرسالة أنه وفي ضوء إمكانية حدوث أنشطة احتجاج عنيفة قبل 30 يونيو/حزيران أيضاً، فإنها تنصح مواطني الولايات المتحدة بتقليل الظهور وتجنب التحرك من مناطق إقامتهم ومساكنهم اعتباراً من يوم الجمعة 28 يونيو/حزيران.

وأشارت السفارة إلى أنه ونظراً لأن الوضع الأمني لا يمكن التنبؤ به فإنها تنصح رعاياها في مصر "بالتأكد من امتلاك المواد الأساسية لأنها قد تكون ضرورية للبقاء في منازلهم فترة طويلة".

كما جددت تذكير المواطنين الأميركيين بمراجعة خطط أمنهم الشخصي والبقاء في حالة تأهب لمحيطهم في جميع الأوقات في مصر.