الشرقاوي: مرسي سيقدم كشف حساب للشعب عن حصاد عام

قالت الدكتورة باكينام الشرقاوي، مساعدة رئيس الجمهورية للشؤون السياسية، الثلاثاء، إن الرئيس محمد مرسي سيقدم كشف حساب للشعب عن حصاد عام من توليه السلطة في خطابه، غداً الأربعاء.

وكتبت في حسابها على "تويتر"، "خطاب الرئيس، الأربعاء، يقدم كشف حساب للشعب عن حصاد عام من توليه السلطة، وهو تقليد ديمقراطي يعبر عن إعلاء قيم الشفافية والمسؤولية في نظام ثورة يناير".

وكانت رئاسة الجمهورية قد أعلنت، أمس الاثنين، أن الرئيس محمد مرسي سيوجه خطاباً مهماً للشعب، مساء الأربعاء، دون أن توضح أي تفاصيل أخرى.

ويأتي الخطاب المرتقب قبل أيام من مظاهرات 30 يونيو التي تدعو فيها الأحزاب والقوى السياسية المعارضة لسحب الثقة من الرئيس محمد مرسي وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.

ومن جانبها ذكرت صحيفة "الشروق" أن كلمة الرئيس التي أعلنت عنها الرئاسة بالأمس والتي من المفترض أن يلقيها غداً ستكون في مؤتمر سياسي حاشد بقاعة خوفو بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات، وأن أمناء رئاسة الجمهورية قاموا بتوجيه الدعوات شفوياً من خلال الاتصال برؤساء جميع الأحزاب السياسية والشخصيات البارزة بما في ذلك قيادات جبهة الإنقاذ الوطني وأحزاب المعارضة التي أعلنت من قبل مشاركتها في فعاليات 30 يونيو.

وأوضحت أن الفكرة الأساسية في الخطاب ستكون استعراض كشف حساب للرئيس بالإنجازات والإخفاقات والمؤامرات التي تعرضت لها الدولة والمعوقات التي واجهها النظام الحاكم على مدى العام الأول من عهد الرئيس مرسي، كما سيشمل تجديد الرئيس دعوته الجادة لمصالحة وطنية شاملة تقوم على آليات وخطوات واضحة، كما سيتم الإعلان عن موعد تقديري مبدئي للانتخابات التشريعية غايته نوفمبر من العام الحالي.