خبير عسكري: 7 دقائق فقط مدة اجتماع "السيسي" و"مرسي"

قال اللواء عبد الرافع درويش، الخبير الأمني والاستراتيجي، إن 7 دقائق هي مدة اجتماع الفريق أول عبد الفتاح السيسي مع الدكتور محمد مرسي لبحث تنظيم المظاهرات والأهداف الحيوية.

وأضاف "درويش"، خلال برنامج "الحدث المصري" عبر شاشة "العربية الحدث"، مساء الاثنين، أنه لا يؤمن بكون الدكتور محمد مرسي رئيساً لمصر، مشدداً على أن الرئيس محمد مرسي لم يوجه اللوم أو العتاب للسيسي على تصريحاته.

وأوضح الخبير الأمني والاستراتيجي، أن الفريق أول عبد الفتاح السيسي وطني 100%، مؤكداً أن الجيش لن يسمح بنزول قطرة دم واحدة خلال تظاهرات 30 يونيو.

وشدد درويش على أن السفيرة الأميركية آن باترسون تحاول تطبيق نموذج الفتنة في باكستان بمصر، مشيراً إلى أن الجيش سيحمي الشعب يوم 30 يونيو".